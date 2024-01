Romana Maggiora Vergano: “Così ho capito che volevo fare l’attrice”/ “Paola Cortellesi? Un privilegio…”

Romana Maggiora Vergano: dagli studi in Medicina alla recitazione

Romana Maggiora Vergano, classe 1997, è una delle più talentuose attrici in circolazione. La sua più celebre interpretazione è sicuramente quella di Marcella, la figlia di Delia, protagonista di C’è ancora domani e interpretata da Paola Cortellesi. Quello con la recitazione è stato un vero e proprio colpo di fulmine per la giovane attrice, che inizialmente aveva avviato gli studi in Medicina per seguire le orme dei genitori, medici.

In un’intervista rilasciata a Oggi, ha spiegato però come il suo percorso professionale abbia improvvisamente cambiato traiettoria, passando dagli studi di Medicina alla recitazione. A farle cambiare idea è stata la visione del film Il lato positivo: “Sono rimasta folgorata. In quel momento ho capito che volevo fare l’attrice“. A seguire sono arrivate le prime esperienze sul set: un piccolo ruolo nella serie tv Immaturi, e la partecipazione ad un piccolo film intitolato Come le tartarughe.

Romana Maggiora Vergano su Paola Cortellesi: “Lezione di cinema e di vita“

Dopo le prime esperienze sul set, la svolta per Romana Maggiora Vergano è arrivata con i provini per C’è ancora domani. Il film, reduce da un successo clamoroso al botteghino, è stato il vero e proprio trampolino di lancio per la giovane attrice, che confessa la sua profonda ammirazione per Paola Cortellesi: “Essere stata scelta e aver avuto il privilegio di starle accanto, seguire le sue indicazioni, la sua capacità di diventare quella donna che voleva rappresentare, è stata una lezione grande, di cinema e di vita“.

La sua carriera è ormai ben avviata e, nel corso dell’intervista, la giovane attrice traccia anche un breve ritratto di sé e delle sue principali passioni: “Sono curiosa, riflessiva, naïf, ricettiva, amo le piante, che coltivo in giardino, la musica dei cantautori italiani, specie Ivano Fossati, il libro Questo immenso non sapere di Chandra Candiani e I ragazzo dello zoo di Berlino. Mi piace il colore blu“. Il suo sogno, ammette infine, è quello di recitare con il regista Yorgos Lanthimos.











