Romano Mussolini e Maria Scicolone, genitori Alessandra Mussolini/ “Litigavano per i tradimenti di papà”

Romano Mussolini e Maria Scicolone, chi sono i genitori di Alessandra Mussolini

Romano Mussolini e Maria Scicolone sono i genitori di Alessandra Mussolini che ha parlato spesso della propria famiglia svelando anche dettagli inediti. Romano Mussolini era figlio di Benito Mussolini e Rachele Guidi ed era un pianista jazz. Maria Scicolone, invece, era figlia dell’insegnante di pianoforte Romilda Villani e di Riccardo Scicolone. La coppia non era sposata e aveva avuto anche un’altra figlia, Sofia. L’uomo, tuttavia, non diede inizialmente il cognome a Maria Scicolone che lo ottenne quando l’uomo, indebitato, chiese a Romilda un prestito di due milioni di lire tramite l’ormai famosa figlia Sofia che, in cambio, chiese il riconoscimento della sorella.

Per Maria Scicolone, tuttavia, anche gli anni matrimoniali con Romano Mussolini non furono felici. I continui tradimenti dell’uomo, infatti, erano causa di numerosi litigi come ha raccontato la figlia Alessandra Mussolini.

Le parole di Alessandra Mussolini sui genitori Romano e Maria Scicolone

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Alessandra Mussolini ha parlato della propria famiglia d’origine soffermando anche sul rapporto tra papà Romano Mussolini e Maria Scicolone. Un rapporto fatto di tantissimi litigi, quasi tutti scatenati dai tradimenti dell’uomo.

«Frequentavo durante le vacanze Villa Carpegna ma la mia infanzia e in generale la mia vita le ho trascorse col ramo Scicolone, non col ramo Mussolini. Mio padre non lo nominava mai – ha raccontato – Per lui esisteva la musica, era un artista, viveva come gli artisti. Un piacione, tanti viaggi, tante donne, pochi soldi». I miei genitori litigavano per i tradimenti di papà. Nonna li beccava e li riferiva perfidamente a mia mamma. Mamma se la prendeva con papà. Papà faceva quello che fanno gli uomini di solito: negava, negava, negava»











