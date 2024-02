Romeo Beckham e Mia Regan si sono lasciati dopo 5 anni insieme/ “L’amore prende forme e percorsi diversi”

Romeo Beckham e Mia Regan, è addio dopo 5 anni d’amore

È ufficialmente giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra Romeo Beckham e Mia Regan, dopo ben 5 anni insieme. Le prime indiscrezioni sulla crisi sono arrivate dal Mirror, che nei giorni precedenti aveva reso pubbliche le dichiarazioni di un insider: “Romeo e Mia hanno avuto un litigio… non stanno insieme al momento. Vivevano insieme, ma a quanto pare Mia si è trasferita dalla casa che condividevano e sta con i suoi genitori. Si sono separati in passato e sono tornati di nuovo insieme, ma questa volta la cosa sembra più seria: il trasferimento di Mia ovviamente indica che è più di un semplice litigio“.

"Un posto al sole" in lutto, morto l'aiuto regista Massimiliano Lucon/ L'omaggio della soap e degli attori

Romeo Beckham e Mia Regan hanno riacceso la loro storia d’amore quando il figlio di David e Victoria Beckham è tornato nel Regno Unito per giocare per il Brentford FC. Tuttavia, alcune voci hanno spifferato che la coppia ora si sarebbe separata ancora una volta. E la conferma ufficiale non è tardata ad arrivare, con i diretti interessati che hanno annunciato per mezzo social la fine della loro storia.

Umberto Smaila: “Non si può parlare male di Berlusconi, era straordinario!”/ “Una volta ci esibimmo insieme…”

Romeo Beckham: “Manteniamo ancora una forte amicizia e lo faremo sempre“

Attraverso una Instagram story condivisa sul proprio profilo, Romeo Beckham ha comunicato di essersi lasciato con Mia Regan. Accanto a una loro foto insieme, il giovane calciatore ha scritto in riferimento alla fidanzata: “Mooch e io ci siamo separati dopo 5 anni d’amore, abbiamo ancora tanto amore l’uno per l’altro, e manteniamo ancora una forte amicizia e lo faremo sempre“.

Anche la Regan ha rilasciato una dichiarazione, condividendo una loro foto insieme e scrivendo in un’Instagram story: “Questo è Romeo, siamo cresciuti insieme da quando avevamo 16 anni. L’amore prende forme e percorsi diversi man mano che maturi. Non siamo più duri romanticamente ma condividiamo tanto amore l’uno per l’altro… dopo 5 anni ci siamo friendzonati, eheh“. Entrambi hanno sottolineato che, nonostante la rottura consumatasi dopo 5 anni, rimarrà tra di loro una speciale amicizia. La notizia, ovviamente, ha fatto il giro del web e ha spezzato il cuore dei fan.

Fedez vs Codacons, istanza al ministero delle Imprese per accesso ai bilanci/ L'associazione: "Rappresaglia"

ROMEO MIA PISAH GUE NANGIS AAAAAAA 💔😭 pic.twitter.com/bWuxJqeDEB — ✮ (@ATHAREADS) February 25, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA