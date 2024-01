Romina Carrisi è diventata mamma, è nato Axel Lupo/ “Il bambino e la mamma godono di ottima salute”

Romina Carrisi ha dato alla luce il suo bambino: nasce Axel Lupo

Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, e il compagno Stefano Rastelli sono diventati genitori: è nato Axel Lupo. Il piccolo pesa 3 kg e 100 grammi: “Il bambino e la mamma godono di ottima salute” fa sapere la famiglia all’Adnkronos.

Romina Carrisi "Al Bano? Ora inizio a capirlo di più"/ "Quando ho rischiato di morire..."

La storia d’amore tra Romina e Stefano è iniziata in televisione, quando entrambi lavoravano per Oggi è un altro giorno. Da quel momento non si sono più lasciati e hanno deciso di allargare la famiglia. La famiglia Carrisi e Power si riempie di gioia e d’amore con il nuovo arrivato.

Romina Carrisi: “Ho scoperto di essere incinta mentre ero in Croazia”

Romina Carrisi, ospite a Verissimo, ha parlato della sua gravidanza che è stata una sorpresa per tutti: “L’ho scoperto mentre ero in Croazia. Avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella lei mi ha accompagnata a prendere il test e alla fine ho scoperto di essere incinta”.

Stefano Rastelli, compagno Romina Carrisi/ “Lui è perfetto nelle sue imperfezioni…”

La gravidanza ha portato Carrisi a riscoprire delle insicurezze legate al suo corpo: “Verso la maternità ho un approccio pratico che viene dalle radici contadine di nonna Jolanda, di cui sono fiera. Da piccola ero un po’ cicciottella, da ragazzina la vivevo male. Adesso, finalmente, ho capito il suo scopo e mi piace vedere crescere la pancia”. Queste fragilità hanno origine per Romina durante la sua infanzia: “Da piccola ero un po’ cicciottella, da ragazzina la vivevo male. Adesso finalmente ho capito lo scopo del mio corpo e mi piace vedere crescere la mia pancia“. Da qualche ora la figlia di Al Bano ha partorito un bel maschietto che gode di ottima salute.

Romina Carrisi pronta a diventare mamma/ "Nome? Sarà antico" ecco perchè....

© RIPRODUZIONE RISERVATA