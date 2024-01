Fiorello punge Alessandro Cattelan: “Sanremo 2025 dopo Amadeus? Saresti perfetto”/ La risposta del conduttore

Alessandro Cattelan conduttore di Sanremo 2025? L’appello di Fiorello a Viva Rai 2

Chi condurrà il Festival di Sanremo 2025? Tra i nomi più probabili come sostituti di Amadeus ci sono quelli di Stefano De Martino e Alessandro Cattelan. Questa sera in seconda serata torna in onda Stasera C’è Cattelan ed il conduttore Alessandro Cattelan è stato ospite questa mattina a Viva Rai 2, martedì 23 gennaio 2024 per parlarne. E Fiorello ha approfittato dell’occasione per pungerlo e chiederli su vorrebbe prendere il posto di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo 2025. Lo showman siciliano gli ha chiesto direttamente: “2025 Festival di Sanremo domani mattina ti chiama Roberto Sergio e ti dice: ‘Ciao Alessandro, vuoi fare il Festival di Sanremo 2025?’ Tu che rispondi?”

La risposta di Alessandro Cattelan alla domanda se condurrebbe il Festival di Sanremo 2025 è stata sibillina: “Io risponderei: ‘solo se viene Fiorello insieme a me’.” Scherzi a parte, il conduttore di Stasera c’è Cattelan dopo aver chiesto a Fiorello se condurre il Festival di Sanremo è divertente ha risposto con un timido ‘si’ facendo esultare il conduttore di Viva Rai2: “Amici della Rai sappiate che Alessandro Cattelan ha detto si e noi siamo tutti contenti. Sarebbe una cosa bella, hai 43 anni è il momento giusto.”

Fiorello non ha dubbi: “Alessandro Cattelan è perfetto per Sanremo 2024, ecco perché”

Amadeus condurrà tra meno di due settimane il Festival di Sanremo 2024. Per lui è il quinto ed ultimo Festival e nonostante gli appelli per convincerlo a restare si susseguono, gli ultimi in ordini di tempo sono stati i discografici che su Repubblica hanno pubblicato un appello congiunto già iniziano le prime voci sui possibili sostituti. Nessun nome al momento è dato per certo. Si parla di Stefano De Martino con Geppi Cucciari, di un ritorno di Paolo Bonolis, Carlo Conti o Antonella Clerici ed altri nomi più o meno probabili.

Fiorello a Viva Rai 2, invece, ha lanciato pubblicamente un appello per Alessandro Cattelan conduttore del Festival di Sanremo 2025. Lo showgirl siciliano ha anche spiegato perché il conduttore di Stasera c’è Cattelan sarebbe perfetto alla conduzione della kermesse canora più importante del nostro Paese: “È una bella cosa, io ti vedo bene e tu saresti bravo anche a scegliere la musica.” Insomma mancano ancora dei mesi per scoprire chi prenderà il posto di Amadeus e non è escluso che quest’ultimo ci ripensi ed intenda presentare il suo sesto Festival.











