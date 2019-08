Romina Carrisi: “benvenuta Cassia”/ Auguri alla sorella Cristel diventata mamma bis

Dopo il piccolo Kay, nato appena un anno fa, Cristel Carrisi è diventata mamma per la seconda volta. La figlia di Albano e Romina Power, sposata dal 2016 con Davor Luksic ha messo al mondo una bambina, Cassia, nata lo scorso 3 agosto. A svelare i dettagli del parto e il nome che mamma Cristel ha scelto per la sua principessa è stata Romina Carrisi che, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui stringe il pancione della sorella scrivendo: “Benvenuta a casa, Cassia. 3.8.19″. Un dolce annuncio, dunque, quello di zia Romina che è pronta a coccolare la piccola Cassia esattamente come fa con il piccolo Kay. Per la famiglia Carrisi, dunque, è un’estate ricca d’amore. Cristel che, all’inizio dell’estate si era mostrata con il pancione mentre si godeva le vacanze con papà Al Bano, il marito e la sorella, non ha ancora pubblicato nulla sui social. Riservata e protettiva della propria vita privata, probabilmente, l’annuncio di mamma Cristel arrivarà tra diversi giorni.

CRISTEL CARRISI MAMMA BIS: AL BANO E ROMINA AL SETTIMO CIELO

La prima a confermare la nascita della sua nipotina, dopo qualche indiscrezione, è stata nonna Romina Power che, su Instagram, sotto la foto della mano della piccola Cassia, ha scritto: “Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita”. Nessuna dichiarazione, invece, da nonno Al Bano che, tuttavia, sarà al settimo cielo come tutta la famiglia. Lo scorso anno, poco prima della nascita del piccolo Kay, infatti, il leone di Cellino San Marco, sul nuovo ruolo di nonno, al settimanale Grand Hotel aveva detto: “Mi sento amore allo stato puro. Quando un genitore diventa nonno e un po’ come se tornasse alla linea di partenza per cominciare di nuovo. E dal momento che non ha la responsabilità diretta di quel bambino, può solo dare affetto, un affetto smisurato. Voglio essere un nonno cantastorie, che prenda per mano la fantasia del nipotino. Un nonno “sciamano”, che gli insegni il contatto con la natura, con gli animali, la terra”.

