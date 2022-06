Romina Carrisi compie 25 anni: lacrime di papà Al Bano/ Sale sul palco, si commuove…

Romina Carrisi e la festa dei 35 anni

Romina Carrisi, la più piccola dei figli di Romina Power e Al Bano, ha compiuto 35 anni e ha festeggiato con una grande festa a Roma. Un party elegante e divertente a cui hanno partecipato le persone più importanti della Carrisi ovvero mamma Romina e papà Al Bano, ma anche la sorella Cristel come potete vedere dalla foto qui in alto. Una vera e propria reunion dei Carrisi che hanno celebrato l’importante compleanno di Romina che ha voluto al proprio fianco, in un giorno così speciale, non solo gli amici, ma anche la famiglia. Nel corso della festa non è mancato il momento musicale con papà Albano.

Il cantante di Cellino San Marco è salito sul palco e ha dedicato alla sua bambina una canzone ballando cuore a cuore. Come rivela Leggo, poi, il cantante ha fatto divertire gli invitati esibendosi sulle note di alcuni suoi grandi successi.

Romina Carrisi: gli auguri di mamma Romina

Sorrisi e tanto divertimento per la festa di Romina Carrisi che ha avuto accanto anche la sorella Jasmine, nata dalla storia d’amore tra papà Al Bano e Loredana Lecciso. Prima di partecipare al party e festeggiare con la famiglia, Romina ha ricevuto anche degli auguri davvero speciali ovvero quelli di mamma Romina.

“Dal primo momento in cui sei arrivata, sei sempre stata fonte di gioia e di amore. Buon compleanno tesoro mio“, ha scritto la Power su Instagram condividendo una serie di foto della figlia, dall’infanzia ad oggi. Un giorno davvero speciale, dunque, per la quartogenita di Al Bano e Romina Power.

