Romina Carrisi/ Foto di famiglia con Al Bano e Romina: “Ne abbiamo viste tante…”

La famiglia Carrisi-Power ha lo stesso appeal di quella dei Forrester e ormai da anni, al pari della soap americana, continua ad intrattenere il pubblico italiano. Ogni cosa che riguarda Al Bano Carrisi e Romina Power diventa interessante per il mondo del gossip per via del grande seguito che la coppia, nonostante l’età, riesce ancora ad avere. I due non sono stati protagonisti della domenica televisiva, o quasi, ma sicuramente sono riusciti a ritagliarsi il loro angolo di paradiso proprio grazie ad un componente della famiglia e, in particolare, alla dolce Romina Carrisi. Proprio lei ha pubblicato su Instagram una foto di famiglia (senza inserire i fratelli nati dal rapporto di Al Bano con Loredana Lecciso) facendosi e facendo una dedica a tutti i componenti che in questi anni ne hanno visto di ogni colore ma che, alla fine, è riuscita sempre a rimanere a galla e unita, tra alti e bassi.

ROMINA CARRISI, UNA DOLCE DEDICA ALLA GRANDE FAMIGLIA DI AL BANO E ROMINA

In particolare, Romina Carrisi accompagna la foto scrivendo: “La mia famiglia Brambilla. Ne abbiamo viste e vissute di cotte e di crude. Ci amiamo, litighiamo, ci manchiamo ma saremo sempre l’uno l’angelo custode dell’altro 💙 ps: hanno tagliato la scena dove ci mettiamo tutti a urlare l’uno contro l’altro prima di questo scatto“. Non sono mancati i complimenti tra i commenti di migliaia di fan che amano vedere la famiglia al gran completo dopo anni e anni di lotte e di screzi, ma ci sono anche coloro che non fanno mancare mai la frecciatina: “spero che questo amore sia trasferito anche agli altri 2 fratelli xké loro non hanno chiesto di venire al mondo e una volta che ci sono fanno parte della famiglia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA