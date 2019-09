Romina Power/ Al Bano rivela: “una separazione non voluta, né desiderata”

Al Bano Carrisi e Romina Power sono ancora oggi una delle coppie più amate dal pubblico italiano. La loro storia rivivrà in parte durante il documentario “E’ la mia vita” in onda mercoledì 25 settembre 2019 su Canale 5. A distanza di vent’anni dalla fine del loro matrimonio però i due sono più uniti che mai, almeno sul palcoscenico. Al Bano e Romina, infatti, stanno vivendo una seconda giovinezza con concerti sold out in tutto il mondo e un pubblico che li acclama come delle vere rock star. Il successo di Romina e Al Bano non si mai affievolito, anzi negli ultimi anni i due sono tornati più forti che mai per la gioia del pubblico che non li hai mai dimenticati e che ancora spero in un loro ricongiungimento. Del resto Al Bano e Romina si sono amati come non mai; un amore importantissimo che li ha visto creare una bellissima famiglia con quattro figli: Ylenia, Cristel, Romina e Yari.

Albano: “Romina Power? Speravo potesse avere un ripensamento”

La separazione di Al Bano e Romina Power è stato un colpo al cuore per tutti. A cominciare dai diretti interessati, ai figli e al grande pubblico che ha sempre amato e seguito la loro vita privata ed artistica. Recentemente Al Bano è tornato a parlare dei motivi della separazione dalla ex moglie Romina in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Voi: “È successo in un nostro concerto in Brasile. Speravo con tutte le forze che potesse avere un ripensamento”. Stando a quanto rivelato dall’artista di Cellino di San Marco, a richiedere la separazione è stata Romina Power dopo un concerto tenutosi a Rio de Janeiro davanti alla presenza di Papa Giovanni Paolo II. Al Bano non nasconde che quello è stato uno dei momenti più difficili della sua vita e che ha sperato fino all’ultimo la ex moglie potesse cambiare idea: “credo nei miracoli, ne ho anche avuti alcuni di cui non parlo. Ne ho invocato uno che non è arrivato. Nel ’99 è giunta una separazione non voluta, né desiderata”. A pesare sulla separazione anche la scomparsa della figlia Ylenia avvenuta nel 1994 in condizioni tutt’oggi ancora poco chiare.

Al Bano e Romina Power oggi: insieme sul palco, ma…

A distanza di vent’anni dalla separazione però Al Bano e Romina Power oggi si sono riconciliati. Poi il cantante di Cellino San Marco ha trovato l’amore in Loredana Lecciso con cui ha vissuto una lunga storia d’amore durata 18 anni. Oggi AlBano è tornato single e da alcuni anni è tornato sui palcoscenici italiani ed internazionali ad esibirsi proprio con la ex moglie Romina. Una Reunion artistica voluta da tantissime persone che ancora oggi però sperano che la coppia possa tornare ad unirsi anche nel privato; un ritorno di fiamma che almeno fino ad oggi non è ancora arrivato.



