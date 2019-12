Romina Carrisi/ “Nonna Jolanda? Quando facevo casino…” (55 passi nel sole)

Anche Romina Carrisi, così come i suoi fratelli, ha scelto di ricordare nonna Jolanda sui social. La figlia di Al Bano e Romina Power, in particolare, ha condiviso uno scatto che la ritrae da bambina assieme a sua madre e all’amata nonna, della quale – ha tenuto a sottolineare – porta il nome: “La genesi del mio nome in una foto – scrive Romina Junior – Romina, Yolanda & la sottoscritta Romina Yolanda”. Ma la giovane Romina ha scelto inoltre di dedicare un tenero pensiero tutto riferito all’amata nonna, che ha fatto da madre a lei e ai suoi fratelli quando i suoi genitori erano via per lavoro: “Ciao nonna, mi mancherai”, si legge in una Storia condivisa su Instagram. “Mi mancherà pranzare con te, sentire le tue storie, di epoche antiche”. Nei suoi ricordi, però, anche i tanti rimproveri ricevuti, e in particolare “tutte le volte che mi hai urlato mentre pattinavo in salone e facevo casino con i giocattoli”.

Romina Carrisi ricorda nonna Jolanda

Nel lungo messaggio social condiviso per ricordare sua nonna Jolanda, Romina Carrisi ha ripercorso quei momenti della sua adolescenza quando sua nonna, reduce da un’educazione molto rigida, la rimproverava per le sue amicizie maschili: “(mi mancherà, ndr) quando vedevi i miei amici e urlavi ‘masculi cu masculi e fimminee cu fimmine”, si legge nella storia pubblicata su Instagram. Romina Junior, però, sa che aver potuto contare su una nonna come Jolanda Ottino ha reso la sua esistenza più felice, per questo oggi di definisce una nipote fortunata. La figlia di Al Bano e Romina Power ha scelto inoltre di accompagnare le sue dolci parole con un’immagine che ritrae al sua amata nonna nel cortile della sua dimora a Cellino San Marco, seduta all’ombra di un piccolo portico e circondata dalla quiete della sua casa.

Romina Carrisi cambia look e sui social…

Qualche giorno fa, Romina Carrisi ha sorpreso tutti i suoi follower su Instagram sfoggiando il suo nuovo taglio di capelli. La figlia di Al Bano e Romina ha deciso infatti di cambiare look e dare un taglio alla sua lunga chioma. Naturalmente, ai suoi numerosissimi follower su Instagram il cambiamento non è sfuggito e ormai da molti giorni non fanno che complimentarsi per la scelta più che azzeccata. “Ci hai dato un taglio? Tanto ricrescono”, scrive una fan, mentre un’altra, dopo aver notato la novità, non ha potuto fare a meno di elogiarla con un semplice: “Sei bellissima”. Alcuni, invece, sono andati ben oltre, definendo la figlia di Al Bano un “divina”, ma è nello scatto che la immortala assieme alle altre due donne della sua vita, sua madre Romina e sua sorella Cristel, che i complimenti si sono moltiplicati: “Famiglia bellissima”, “Meravigliose donne”, hanno scritto i follower.



© RIPRODUZIONE RISERVATA