Romina Carrisi ricorda commossa la sorella Ylenia/ “Al Bano e Romina indossano una corazza per andare avanti”

Romina Carrisi ricorda Franco Gatti a Oggi è un altro giorno, poi parla della sorella scomparsa

Romina Carrisi, uno degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, ricorda in diretta su Rai1 Franco Gatti, morto oggi. “Io credo che Franco abbia subito un lutto talmente forte che è praticamente impossibile trovare la forza di andare avanti. – ha esordito la figlia di Al Bano e Romina – Ogni giorno devi trovare tra le macerie della tua vita che è rimasta dopo un trauma così forte come è perdere un figlio, che ad un certo punto devi lasciar perdere anche un pezzo della tua vita che era prima. E se cantare non ti reca più quella felicità che ti dava prima, forse è anche giusto abbandonare.”

Romina fa riferimento alla tragedia che colpì Franco nel 2013: la morte di suo figlio Alessio. È proprio partendo da qui che la Carrisi ammette di comprendere bene il dolore di un genitori che perde suo figlio.

Romina Carrisi ricorda la sorella Ylenia: “I miei genitori indossano una corazza per andare avanti”

Il riferimento è chiaramente a Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina scomparsa nel nulla nel 1993. “So cosa vuol dire perdere una sorella e, mettendomi nei panni dei miei genitori, so cosa vuol dire perdere un figlio. – ammette infatti Romina commuovendosi; poi continua – È una cosa innaturale perché va contro natura perché dovrebbe essere l’opposto, e so la forza che ogni giorno i miei genitori hanno ancora oggi dopo 30 anni, che mettono una corazza, mettono un sorriso per andare avanti.” Così conclude: “Non tutti riescono a trovare questa forza”.

