Pupo ricorda Franco Gatti: “Uomo buono, impossibile litigare con lui”/ “Quando morì il figlio Alessio…”

La nuova puntata di Oggi è un altro giorno ha inizio con il ricordo di Franco Gatti. Il cantante, celebre membro dei Ricchi e Poveri, è morto oggi dopo una battaglia contro il Morbo di Crohn. A ricordarlo in studio, in collegamento telefonico, c’è Enzo Ghinazzi, noto al pubblico come Pupo.

Il cantante si dice toccato particolarmente dalla morte di colui che riteneva essere un grande amore: “Una persona simpatica ma anche profonda. Era una persona con il quale ho condiviso tanti momenti, non solo di gioia ma anche di riflessione come nel momento in cui visse un terribile momento a causa della morte del figlio Alessio.” ha spiegato.

Franco Gatti, il ricordo in diretta su Rai1: “Uomo buono e maturo”

Pupo continua a raccontare aneddoti riguardanti Franco Gatti, elogiando la sua gentilezza: “Era una persona buona, accomodante, non potevi litigare con lui. – e ancora – Era un uomo maturo, pronto sotto tutti i profili a ogni battaglia. Era famosa anche il suo essere parsimonioso, era famoso per questo. Lui infatti mi diceva sempre di smettere di spendere senza un freno.” In studio anche gli ospiti e gli affetti stabili di Serena Bortone ricordano Franco Gatti e c’è chi sottolinea la sua importanza nel gruppo dei Ricchi e Poveri: “Lui era una colonna, non solo per la vocalità ma per la sua presenza. Lui era il ‘simpatico’ del gruppo”.

