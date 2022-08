Romina, compagna di Mario Biondi/ Due figli nati dal loro amore

Mario Biondi e la compagna Romina: l’amore dopo due matrimoni

Romina è la compagna di Mario Biondi con cui ha avuto due figli. Una storia d’amore importante quella nata tra i due che sono diventati genitori di due splendidi figli: Mil, di soli sei anni, venuto a mondo nel 2016, e Mariaetna, la più piccola di casa Biondi, nata solamente due anni fa, nel 2020. La coppia è molto riservata e discreta e quindi sono davvero pochissime le informazioni sulla loro vita privata. Una scelta comprensibile quella del Barry White italiano che in rarissime occasioni ha parlato della sua grande famiglia allargata. Mario Biondi, infatti, in passato è stato sposato con due donne: prima Monica Farina e poi Giorgia Albarello. Con entrambe è rimasto in ottimi rapporti come ha raccontato lui stesso durante una intervista rilasciata nel programma Uno Mattina in Famiglia.

“Non è stato sempre semplice – ha detto – ma ho avuto la fortuna di accompagnarmi a signore piuttosto intelligenti e dal cuore molto buono, in certe occasioni è stato molto più facile che in altre ma mi sono impegnato a fondo perchè i ragazzi stessero insieme, e stanno insieme, sono fratelli a tutti gli effetti, non accetto vezzeggiativi o diminutivi”.

Romina e Mario Biondi: “stiamo facendo una mattata”

La storia d’amore tra Mario Biondi e la compagna Romina prosegue da gonfie vele. Due anni fa nella loro vita è arrivata la piccola Mariatna, la piccola di casa Biondi, la cui nascita è stata annunciata così sui social: “adesso nasce Mariaetna, come il vulcano. Io e la mia compagna stiamo facendo una mattata, vorremmo farla nascere sotto al vulcano, a Catania, una città a cui sono legato dalla vita, sono catanese dall’anno Mille”. Romina è arrivata nella vita della cantante dopo la fine del matrimonio con la seconda moglie. Un amore forte e coinvolgente che l’ha fatto innamorare perdutamente decidendo anche di allargare la famiglia. ”

"Adesso nasce Mariaetna, come il vulcano. Catania è una città a cui sono legato dalla vita, sono catanese dall'anno Mille" – ha detto Biondi che è legatissimo ai figli: "loro hanno me, non viceversa. È questa la verità, sono io a essere di loro proprietà, sono al loro servizio, sono il capo di questo piccolo mondo".











