Quasi vent’anni d’amore, scanditi dalla costruzione di una famiglia felice al netto di 3 splendidi figli: Giovanni, Giselle e Pino. Stiamo parlando di Marco Maddaloni e sua moglie Romina Giamminelli, coppia indissolubile dal 2009 con il grande passo del matrimonio che ha reso la loro unione ulteriormente viscerale. Spesso si sono raccontati nel merito del loro amore ed eloquenti sono le parole del judoka nel ricostruire il ruolo di sua moglie nella sua vita, fin dai primi momenti: “Quando ho conosciuto mia moglie Romina Giamminelli era un periodo in cui avevo perso la bussola; lei, pian piano, mi ha dato equilibrio”.

Come anticipato, a rendere ancora più speciale l’amore tra Marco Maddaloni e sua moglie Romina Giamminelli spicca la nascita del loro 3 splendidi figli: Giovanni, Giselle e Pino. Il judoka, soprattutto nelle varie esperienze televisive, non ha mai nascosto la commozione nel parlare dei piccoli di casa: “Sono un uomo fortunato, non mi manca niente nella vita”. I figli sono forse il valore aggiunto più lieto che si possa vivere nella propria vita e per Marco Maddaloni e sua moglie Romina Giamminelli sono valsi come ulteriore collante di un amore già solido e sincero.