Romina Power “pregherò per reincarnazione Jolanda”/ Foto, “mi auguro sia favorevole”

Lo scorso martedì 10 dicembre è venuta a mancare Jolanda Ottino, l’anziana mamma di Al Bano Carrisi. Da quel giorno Romina Power, ex moglie del cantante di Cellino San Marco, ha postato diverse foto su Instagram dedicate al ricordo della donna scomparsa. In uno scatto postato nel giorno dei funerali di “donna” Jolanda, Romina ha voluto spiegare ampiamente i motivi per i quali avrebbe deciso di non essere presente all’ultimo saluto dell’amata ex suocera. La Power ha definito Jolanda una “delle persone che più ha amato in vita” ed ha spiegato che sperava di trascorrere il giorno del suo compleanno proprio con lei. Il prossimo primo gennaio, infatti, l’anziana madre di Al Bano avrebbe compiuto 97 anni. Tuttavia, si è detta non pronta ad assistere al suo funerale. “Sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione”, aveva aggiunto, “Una delle quali il non poter camminare. E questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato”. La Power aveva poi aggiunto di aver deciso di vivere privatamente il suo dolore. “Ciò non significa che io la ami di meno, essendo lei una delle persone che ho amato di più nella mia vita!”, aveva aggiunto, auspicando però per la donna una “favorevole reincarnazione”.

ROMINA POWER E LA SUOCERA JOLANDA: L’AUGURIO DELL’EX DI AL BANO

Romina Power, come risaputo, da anni pratica il buddismo e la meditazione ed anche in occasione della morte dell’amata ex suocera Jolanda ha espresso il suo augurio di una favorevole reincarnazione. “Passerò comunque con lei queste due date importanti pregando e meditando affinché abbia una favorevole reincarnazione”, ha scritto in uno dei tanti post Instagram dedicati a donna Jolanda. In un precedente scatto che la immortalava stratta in un abbraccio e sorridente insieme alla mamma di Al Bano, Romina scriveva: “Così per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno”. Nelle passate ore, l’ultimo post dedicato alla donna, in un momento di grande felicità in cui Romina, sorridente e serena, era al fianco della suocera insieme all’allora bambina Romina Carrisi. “Ricordi fermi nel tempo”, si legge nella didascalia. Ed anche la giovane Romina ha condiviso la stessa foto commentando: “La genesi del mio nome in una foto. Romina, Yolanda & la sottoscritta Romina Yolanda”.

Visualizza questo post su Instagram Ricordi fermi nel tempo 💕 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 15 Dic 2019 alle ore 1:12 PST





