Romina Power attacca Loredana Lecciso?/ Tensioni per lo show di Al Bano

Romina Power contro Loredana Lecciso? L’ultima indiscrezione

Nelle ultime ore, circola incessante il rumor di uno scontro tra Romina Power e Loredana Lecciso. E’ già noto che tra le due non scorra buon sangue, tanto che la cantante ha diffidato la showgirl dal parlare di lei a Domenica In: “Preferisco non nominare Romina, perché – posso dirlo pubblicamente – siamo stati diffidati dal fare il nome di Romina, per cui cercheremo di evitare. Tranquilla, Romina, e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara!” affermava Mara Venier in diretta.

Adesso sembra che tra le due donne ci sia ancora della tensione, il motivo sarebbe riconducibile allo show per gli 80 anni di Al Bano nel quale l’artista si esibirà all’Arena di Verona. L’indiscrezione lanciata da Dagospia svela che Romina Power si sia rifiutata di assistere al concerto dell’ex marito per la presenza di Loredana Lecciso che, secondo il portale, avrebbe fatto “un passo indietro per amore dei figli“. Ovviamente, al momento, non ci sono conferme di questi rumor da parte dei diretti interessati.

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha svelato al Corriere della Sera di aver sofferto per i gossip legati ai suoi genitori. L’influencer e cantante ha svelato in che tipo di rapporto è con Romina Power: “Con lei non ho rapporti” confessa.

Nessun tipo di legame, dunque, con Romina Power ma Jasmine Carrisi ha un’idea ben precisa della sua famiglia allargata: “Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi” conclude la figlia di Al Bano e Lecciso.

