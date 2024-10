Io canto generation, Al Bano assente in giuria: la spiegazione di Gerry Scotti

Inizia la nuova avventura di Io canto generation su Canale Cinque, Gerry Scotti riprende il timone del talent per giovani talenti e dopo aver presentato i giovanissimi talenti non è mancato un pensiero sulla giuria. E Gerry Scotti non ha perso occasione per salutare Al Bano, assente per qualche puntata in questa edizione del programma per impegni personali, al suo posto arriva Iva Zanicchi, che abbiamo visto lo scorso anno nella squadra dei coach.

La cantante si è presentata al pubblico, tornando in tv a qualche settimana di distanza dal grave lutto che l’ha segnata, invece nel team dei coach di Io canto generation al suo posto è entrata Lola Ponce, star nota in tutto il mondo che in Italia ha vinto anche il Festival di Sanremo nel 2008.

Io canto, Al Bano assente ma Iva Zanicchi raccoglie l’applauso del pubblico

Non c’è Al Bano tra i presenti in giuria in questa prima puntata di Io canto generation, c’è invece Iva Zanicchi, l’Aquila di Ligonchio è stata accolta dallo studio con un applauso infinito. Il pubblico non ha infatti dimenticato il grave lutto capitato nella vita di Iva Zanicchi, che poche settimane fa ha perso il marito Fausto Pinna, amore della sua vita volato via dopo una lunga battaglia con un tumore.

E Iva Zanicchi dopo essersi goduta la standing ovation ha ringraziato il pubblico durante Io canto generation: “Grazie per questo affetto, ne ho proprio bisogno” ha detto la cantante visibilmente commossa davanti ai telespettatori di Canale Cinque.