Al Bano a Verissimo: il cantante presenta il nipote Axel Lupo

Tra gli ospiti intervenuti questo pomeriggio a Verissimo abbiamo incontrato Al Bano, il celebre cantante ha fatto tappa nel salotto di Silvia Toffanin con la figlia Romina Carrisi e il nipote Axel Lupo, svelando come è cambiata la sua vita dopo la nascita del nipotino: “E’ arrivato il mio nipote Axel e ha messo le cose in riga, io e lui faremo delle cose immense” ha esordito Al Bano a Verissimo al fianco di Romina Carrisi. “Io voglio cercare sempre di essere un problema per i problemi, essere nonno è una gioia, sento tutti tutti i giorni, mi sento strafelice con i nipoti”.

Romina Carrisi ha ricordato invece un retroscena riguardo al suo passato, tornando sulla separazione dei genitori: “I professori mi dicevano che avevo genitori separati e famosi e mi mettevano dei pesi inutili”.

Al Bano ricorda: “Matrimonio con Romina Power? Ho tentato di riconquistarla”

Sempre nel corso dell’intervista concessa a Verissimo, Al Bano è tornato a parlare della sua storia con Romina Power, lasciandosi andare anche a qualche emozionante ricordo.

Tornando sulla separazione con Romina Power, Al Bano ha confessato: “Io il divorzio con Romina Power me lo aspettavo prima, quando ci siamo sposati sapevo che sarebbe arrivato, era quasi prevedibile, ma il fatto che sia durata tantissimi anni poi ci rende orgogliosi”. Sempre riguardo al passato, Al Bano ha ammesso di aver provato di ricucire lo strappo con Romina Power: “Ci ho provato con tutte le mie forze, le cose vanno meglio adesso che prima, non potrei distruggere le famiglie io che penso sempre a costruire”. A prendere la parola è stata poi Romina Carrisi su un possibile ritorno di fiamma tra i genitori: “Ogni tanto mi chiedono se rivedrei i miei insieme e dico assolutamente no, papà poi ora ha il cuore impegnato” ha ammesso Romina Carrisi nel salotto di Silvia Toffanin. E riguardo al possibile approdo in gara al Festival di Sanremo, Al Bano ha confidato: “Vorrei farne un ultimo da solo”.

