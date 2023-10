Romina Power: “Credo che mia figlia Ylenia sia ancora viva”/ “Non ho perso le speranze”

Romina compie un pellegrinaggio a Medjugorje: “Viaggio incredibile”

Romina Power ha percorso un lungo pellegrinaggio per giungere alla Madonna di Medjugorje: “Lì ho provato emozioni fortissime e un senso di grande serenità. ” Come riporta Il Messaggero, l’ex moglie di Al Bano ha una fede molto forte che, in passato, l’ha portata ad avvicinarsi al buddismo: “Credo che tutte le religioni in fondo siano collegate tra di loro.”

Romina Power, il sodalizio con l'ex marito Al Bano/ I rapporti tesi con Loredana Lecciso

E ancora: “E poi credere in qualche cosa di più grande di noi mi ha sempre aiutata a dare un senso a tutte le cose che mi sono accadute, le più felici e le più drammatiche“. “Una volta arrivata sul monte, Romina, come una fedele qualunque, è rimasta in preghiera davanti al grande crocefisso azzurro, poi si è alzata dalla sua sedia e si è avvicinata alla statua della Madonna, fermandosi in raccoglimento, sembrava molto commossa” ha raccontato uno dei pellegrini al settimanale Di Più.

Loredana Lecciso contro Romina Power: "Provai ad avere rapporti, ma lei..."/ "Non sono una rovina famiglie"

Romina Power: “Sento che Ylenia è ancora vita”

Romina Power, ai microfoni di Verissimo, ha raccontato il drammatico giorno in cui apprese della scomparsa della figlia: “Mentre lo stringevo (il rosario ndr.), ho pensato al giorno in cui dall’America ci arrivò la telefonata della polizia dove ci avvertivano che, in un hotel di New Orleans, erano state ritrovati oggetti appartenenti a mia figlia“.

“Una mattina, all’alba, ho detto ad Al Bano che dovevo andare in un monastero per prendere un rosario: sì, avevo bisogno di avere un rosario…” Una volta al monastero la cantante ha parlato al monaco della sua situazione “e lui mi ha portato una cesta piena di rosari, dicendomi: “Scegli quello che più ti piace”. Io ne ho preso uno, l’ho ringraziato e siamo tornati in hotel. Finalmente quella notte sono riuscita a dormire dopo tanto che non accadeva“. Romina Power conclude: “Sono passati tanti anni da allora ma io credo che mia figlia Ylenia sia ancora viva. Ancora non è stato provato nulla. Ho la sensazione che mia figlia sia ancora da qualche parte. Non ho perso la speranza.“

Loredana Lecciso, stoccata a Romina Power dopo gli 80 anni di Al Bano/ "Ho fatto un passo indietro…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA