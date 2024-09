Malattia Taryn Power: la battaglia contro la leucemia

Sono passati quattro anni dalla morte della sorella Taryn, ma per Romina Power è sempre grande il dolore per la sua scomparsa. Dopo aver combattuto un anno e mezzo contro la leucemia, nel 2020 la sorella della cantante è morta e a dare la notizia è stata proprio l’artista su Instagram, aggiungendo anche un video in cui si vedono le due sorelle che cantano insieme.

Nel messaggio con cui ha dato il triste annuncio Romina spiegava che la sorella aveva raggiunto i loro genitori dalla casa nel Wisconsin, dove aveva avuto fino alla fine i suoi quattro figli e altrettanti nipoti. Già in quel momento aveva parlato di un “vuoto immenso”, del resto è stata una grande perdita per lei e la sua famiglia, con cui condivideva anche la passione per gli animali.

Taryn Power, chi è la sorella di Romina Power

Taryn Power aveva 67 anni quando è morta a causa di una forma rara di lucemia. Anche lei era un’artista, infatti aveva seguito le orme del padre, facendo l’attrice. La sorella minore ha fatto parlare anche per il suo celebre flirt col cantante italiano Lucio Battisti. Il trasferimento in Italia risale agli anni ’70, quando decise di raggiungere la sorella Romina in Italia e vivere qualche tempo a Roma, ma tornò a Los Angeles nel 1975.

Proprio durante la sua permanenza in Italia conobbe il cantante con cui ebbe un breve flirt. Invece, negli Stati Uniti conobbe Norman Seef, più grande di lei di 15 anni, che sposò prima che nascesse la prima figlia e da cui divorziò successivamente. Poi è stata legata al musicista Tony Fox Sales, da cui ebbe due figli. Invece, la quarta figlia è nata dalla relazione con William Greendeer.

