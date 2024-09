Oggi, domenica 29 settembre, Romina Power sbarca a Verissimo assieme al fratello Tyrone Power, incontrato per la prima volta all’età di trentasette anni. Nato dalla storia d’amore tra il padre di Romina e Deborah Montgomery Minardos, Tyrone Power ha preso il nome del padre che purtroppo non lo ha mai visto nascere perché venuto a mancare durante la gravidanza di Deborah. Una storia triste e un po’ malinconica, con Romina e Tyrone che si sono incontrati e conosciuti molto tempo dopo.

Ma chi è e cosa sappiamo del fratello di Romina? Nato a gennaio del 1959 a Los Angeles, l’uomo ha seguito le orme del padre diventando un cantante e attore. Come dicevamo la Power e il fratello si sono conosciuti diversi anni dopo la nascita di lui e la prima foto spuntata in rete risale ad uno scatto del 1987, anno in cui Romina e Tyrone si incontrarono.

Romina Power e i rapporti col fratello Tyrone, nato dalla storia del padre e Deborah Montgomery Minardos

Romina Power e suo fratello Tyrone hanno vissuto vite abbastanza diverse, ma da quando si sono incontrati pare abbiano mantenuto un legame amorevole e autentico. Romina, sul suo profilo Instagram, ha condiviso tempo fa un ricordo speciale che la lega a Tyrone, con una foto che profuma di passato e di tempi felici. All’epoca Romina Power era già diventata moglie di Al Bano e aveva già messo al mondo i primi due figli.

Attualmente non sappiamo esattamente che tipo di rapporti ci siano con il fratello, ma la sensazione – come dicevamo – e che abbiamo instaurato un legame sereno. Lui attualmente vive ancora negli Stati Uniti, ma oggi è pronto a presentarsi al publico italiano nell’intervista al fianco di sua sorella Romina.

