Romina Power furiosa con Loredana Lecciso?/ Il retroscena di Nuovo: appello ad Albano

Romina Power furiosa con Loredana Lecciso? Secondo un retroscena riportato dal settimanale Nuovo, la Power non avrebbe gradito alcune dichiarazioni rilasciate da Loredana Lecciso in un’intervista concessa al settimanale Oggi. In particolare, stando a quello che riporta il magazine diretto da Riccardo Signoretti, la Power non avrebbe gradito il passaggio in cui Loredana spiegava di aver concesso a troppe persone d’intromettersi nella sua vita di coppia.

Romina Power/ "Sorprese sono belle, ma a volte brutte". E la stoccata alla D'Urso..

“Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia”, ha raccontato lo scorso luglio a Oggi la Lecciso. Parole che, secondo Nuovo, avrebbero provocato la reazione di Romina secondo il retroscena riportato dal magazine.

Il retroscena su Romina Power e Loredana Lecciso

Da anni, i nomi di Romina Power, Loredana Lecciso e Albano Carrisi sono al centro del gossip. Dopo la fine del matrimonio con Romina, Albano ha costruito una famiglia con la Lecciso con cui ha festeggiato 21 anni d’amore. Con Romina, invece, ha ricostruito un sodalizio professionale che continua a far sognare i fans. Ad incuriosite i fans, tuttavia, è sempre stato il rapporto tra Romina e la Lecciso, oggi al centro di un nuovo retroscena.

Nino Buonocore canta per Romina Power/ Chi è l’autore del brano ‘Scrivimi’?

Il settimanale Nuovo, infatti, oltre ad aver svelato della presunta reazione di Romina di fronte all’ultima intervista della Lecciso, riporta un ulteriore dettaglio. “Secondo fonti del suo entourage, avrebbe detto ad Al Bano di tenere a freno la lingua di Loredana…”. Sarà vero?

LEGGI ANCHE:

ROMINA POWER E LOREDANA LECCISO, EX MOGLIE E COMPAGNA AL BANO/ “Basta sospetti!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA