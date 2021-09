Romina Power, i figli Yari, Cristel, Romina Junior e Ylenia/ “Ne ho 4, non si finisce mai di essere madre”

Romina Power e i figli Yari, Cristel, Romina Junior e Ylenia: quattro pezzi di cuore nati dal matrimonio con Al Bano Carrisi. Un grande amore quello che ha legato la cantante ed attrice americana ad Al Bano: più di 20 anni di matrimonio suggellato dalla nascita di quattro splendidi figli. Parlando proprio dei suoi figli, la Power ha raccontato: “Yari ora è fidanzato con una brava ragazza portoghese, fa l’avvocato, è specializzata in diritti umani; Cristèl si è appena sposata e vive in Croazia; Romina jr sta a Roma e mi sono ispirata a lei per il personaggio del mio romanzo, curiosa e volitiva. Mi piacerebbe che il libro (Karma Express, ndr) diventasse un film e vedrei proprio Romina come protagonista”. Un capitolo a parte, invece, la tragedia di Ylenia Carrisi.

La primogenita di Albano Carrisi e Romina Power è scomparsa presumibilmente il 6 gennaio 1994 a New Orleans. Un momento terribile che ancora oggi la Power non ha superato del tutto. Non è mai stato ritrovato il corpo di Ylenia che è sparita all’età di 23 anni. A distanza di anni il mistero è ancora da risolvere. “I giornalisti continuano a rivangare quell’episodio per me dolorosissimo, ma nessuno indaga sul fatto che ogni anno a New Orleans spariscono centinaia di ragazze…” – ha detto la Power che ha aggiunto – “mi dicono sempre di avere tre figli, ma i miei figli sono quattro. Non si finisce mai di essere madri”.

La scomparsa di Ylenia Carrisi ha minato la storia d’amore e il matrimonio di Romina Power e Al Bano Carrisi. Nonostante la separazione i due hanno sempre continuato a restare legati perchè certi amori non finiscono mai. La cantante, infatti, negli ultimi anni è tornata anche ad esibirsi in Italia e nel mondo con l’ex marito riformando una delle coppie musicali più amate della storia della musica italiana. Romina c’è sempre, anche quando Al Bano ha cominciato una nuova vita con Loredana Lecciso.

Negli ultimi anni però Al Bano l’ha fatta preoccupare tanto. Alcuni anni fa, infatti, il cantante di Cellino San Marco è stato ricoverato per un infarto. “L’ho saputo dai miei figli il giorno stesso dell’infarto. Mio padre aveva avuto un problema simile, quindi mi ha doppiamente spaventato, anche perché pensavo che Al Bano col cuore non avesse problemi” – ha detto la cantante che parlando dell’ex compagno ha aggiunto – “lui è una quercia, vivrà a lungo perché vive una vita molto sana quando non è sul palcoscenico. Dice di sentirsi meglio oggi che prima”. Infine sul bacio rifiutato da Al Bano in tv, la ex moglie ha precisato: “io non capisco perché non mi ha dato un bacio, si trattava di un bacio, non di una scena di film porno. Dopo ce lo siamo dati di nascosto”.

