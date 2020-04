Romina Power imbarazza Al Bano ad Amici 2020/ “L’ultimo bacio? Dietro le quinte”

Momento d’imbarazzo per Al Bano durante la finale del serale di Amici 2020 che ha decretato Gaia Gozzi vincitrice assoluta. Anche per l’ultima puntata, Maria De Filippi ha avuto come ospiti speciali Al Bano e Romina che si sono prestati a rivolgersi domande sul loro rapporto durante il gioco a quiz, pensato per regalare un momento di divertimento al pubblico. Le domande a cui ha dovuto rispondere hanno messo notevolmente in difficoltà Al Bano che non è riuscito a nascondere l’imbarazzo. La prima domanda fatta da Romina e che ha spiazzato notevolmente Al Bano è stata quella relativa ad un bacio. In particolare, a Carrisi è stato chiesto di rispondere quando ha dato l’ultimo bacio a Romina. “Sono passati così tanti anni che non me lo ricordo” è stata la risposta di Al Bano, “Ma come? E’ stato dietro le quinte poco fa, non te lo ricordi?”, ha replicato Romina. Al Bano ha così deciso di stare al gioco, ma poi ha aggiunto: “Gliela passiamo sta bugia? E passiamogliela”.

ROMINA POWER IMBARAZZA AL BANO: “QUANDO VOLTE VOLEVI FARE L’AMORE?”

Le domanda imbarazzanti per Al Bano non si sono limitate all’ultimo bacio perchè Romina Power ha deciso di svelare al pubblico altri dettagli del loro rapporto. La cantante ha così chiesto all’ex marito di rivelare quante volte facevano l’amore quando erano ancora una coppia. Pur con il sorriso, Carrisi ha cercato di togliersi dall’imbarazzo cercando di essere diplomatico. “Posso non rispondere? Mi imbarazzano queste domande! Romina ma non potevi fare altre domande?” , ha poi detto. Di fronte all’obbligo di rispondere, ha cercato di non scendere nei dettagli rispondendo così: “quando volevo“. Nel corso della serata, inoltre, Al Bano ha ringraziato Maria De Filippi per il lavoro enorme fatto con i concorrenti ammettendo che, probabilmente, avrebbe sicuramente partecipato ad Amici se la sua carriera non fosse cominciata anni fa. Maria De Filippi, infine, ha ringraziato Al Bano e Romina per la disponibilità e la simpatia con cui hanno partecipato alla fase serale di Amici 2020.



