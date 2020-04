VINCITORE AMICI 2020/ Chi è? Giulia Molino potrebbe trionfare, ecco perché

Niente è scontato ad Amici, neppure il vincitore. È per questo che la finale di Amici 2020 in onda tra poco potrebbe riservarci grandissime sorprese, soprattutto sul finale. Non è da escludere che possa essere Giulia Molino a trionfare. D’altronde nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe riuscita a battere colei che dall’inizio è stata data come possibile vincitrice del programma: Nyv. Lei stessa, dopo l’eliminazione, ha dichiarato: “mi aspettavo di uscire contro Giulia perché la reputo una grande artista ma soprattutto una grande persona che avuto la determinazione ed il cuore di parlare con il pubblico sia attraverso le canzoni sia attraverso le parole.” E ha aggiunto “Per questo ho solo potuto sorridere e applaudire per il suo pianto di gioia quando sulla maglietta c’era il suo volto.” Sono proprio queste qualità che potrebbero farne stasera la vincitrice di Amici. (Aggiornamento di Anna Montesano)

GAIA GOZZI ANNUNCIATA VINCITRICE DI AMICI 2020?

Chi è il vincitore di Amici 2020? Tutto è pronto per l’incoronazione di colui che alzerà al cielo la coppa e porterà a casa premi e cotillon ma prima di quel momento le scommesse sono aperte. Mai come quest’anno l’indecisione regna sovrana anche se la corsa per la vittoria finale potrebbe essere già segnata con l’estromissione dei ballerini e una sfida finale tra Giulia Molino e Gaia Gozzi proprio come le comparate a cui ci hanno abituato in questi ultimi giorni.La finalissima di Amici 2020 dovrà concentrarsi proprio sui quattro finalisti rimasti in gara che si scontreranno uno contro l’altro fino a lasciare in piedi solo il vincitore finale. Sul palco saliranno anche Javier e Nicolai che, contro ogni pronostico, ancora non si sono scontrati per la vittoria del loro circuito e che questa sera potrebbero concorrere per entrambi i titoli.

NICOLAI E JAVIER POSSIBILI VINCITORI DI AMICI 2020?

I due ballerini di Amici 2020 sono diventati amici in questi ultimi giorni e questo renderà ancora migliore il loro scontro soprattutto dopo che i professori si sono complimentati con loro per il lavoro svolto e gli hanno chiesto di andare oltre dando il meglio senza più pensare ad eliminazioni e maglie da portare a casa, ma allora chi sarà il vincitore di Amici 2020? Sicuramente le favorite sono le cantanti ma come spesso accade potrebbe esserci una sorpresa dell’ultimo minuto, e se fosse Nicolai quella sorpresa? Il ballerino è arrivato in corsa nel finale di Amici 2020 portando a casa la maglia verde prima di altri e ritagliandosi via via uno spazio importante nella scuola anche se il pubblico non ha apprezzato il suo carattere e il suo modo di fare. Negli ultimi giorni il ballerino si è scusato ammettendo di avere una corazza adesso per paura di soffrire come è successo in passato, questo gli permetterà di portare a casa la doppia vittoria (nel suo circuito e dell’edizione) questa sera a discapito della già annunciata vincitrice Gaia Gozzi?



