Romina Power “non riuscivo a camminare”/ “Vivo in Puglia ma non per Albano. L’amore…”

Estate all’estero per Romina Power, ma in famiglia. “Come l’ho vissuta? Bene, sono stata dalla mia famiglia in Messico, poi abbiamo fatto un ritiro. È stata un’esperienza meravigliosa”. Ma la cantante a Verissimo ha parlato anche dei suoi problemi di salute: “Sono in una fase di recupero per i problemi al ginocchio, non riuscivo quasi più a camminare, mi sono operata quest’anno. La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mi capirà. Ma piano piano sto recuperando”. La conduttrice Silvia Toffanin le ha poi chiesto se è vero che è tornata a vivere in Italia. Non solo ha confermato: Romina Power ha dichiarato che è tornata a vivere in Puglia.

ROMINA CARRISI "FIDANZATO STEFANO RASTELLI? È INCREDIBILE"/ “Suo padre e mia madre…”

Nessun riferimento all’ex marito Albano Carrisi: “Si torna sempre dove si lascia il cuore. Ora la stanno scoprendo tutti. In Puglia per Albano? Sono fedele alla Puglia, al luogo”. Invece sull’amore, Romina Power ha raccontato di averne tanto intorno. Stuzzicata sui corteggiatori, ha spiegato: “Col passare del tempo ci si dovrebbe accontentare, io invece sono diventata schizzinosa ed esigente. Non è facile. In America ho provato ad uscire con delle persone, ma arrivare a fine cena era già difficile. Non ho più pazienza, è finita”.

"Ylenia Carrisi scomparsa? Ferita aperta"/ Cristel e Romina piangono per la sorella…

Romina Power sulle figlie: “Le ho desiderate fortemente…”

Al fianco di Romina Power a Verissimo le sue due figlie, Cristel e Romina Carrisi: “Le ho desiderate fortemente. Non mi sembrava di poter avere quattro figli, mi sembravano tanti”, ha spiegato la cantante. “Cosa mi ricordo di lei da piccola? Ci ha messo i pennelli in mano per dipingere, le matite, ci lasciava libere di esprimere la nostra creatività, senza paletti. L’ho apprezzato tanto. Aveva sempre le unghie sporche di terra, aveva le mani nella terra e ce l’ha fatta amare. C’è questo attaccamento nei confronti di qualcosa che se arricchisci ti ridà molto indietro”, ha raccontato Romina Carrisi. Dopo ha anche dedicato una poesia alla madre per dichiararle il suo amore, includendo anche la sorella Criste, che inevitabilmente si è commossa per le parole della sorella.

LEGGI ANCHE:

Romina Power/ Nuovo tour con Al Bano, il Buddismo e il rapporto con i figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA