Perché Al Bano Carrisi e Romina Power si sono lasciati?/ Il dramma di Ylenia e il presunto tradimento di…

AL BANO E ROMINA POWER: PERCHE’ SI SONO LASCIATI?

Come mai Al Bano e Romina si sono lasciati? “Senti nell’aria c’è già una puntata che sa di felicità…”: è questo il titolo che stasera Techetechetè ha scelto per la puntata dedicata interamente a due degli artisti più iconici dei nostri tempi (“Una canzone per due”). E rivedere la storica coppia nelle loro più belle esibizioni del passato sarà anche l’occasione per tornare sul loro sodalizio artistico ma soprattutto sentimentale. Oramai è passato tanto tempo ma i motivi alla base della scelta di dividersi non sono mai stati chiariti, anche se nel corso degli anni sono emersi gradualmente degli indizi per risolvere questo mistero: quali sono le motivazioni dietro la fine del loro matrimonio?

Andiamo con ordine e partiamo dal quel luglio del 1970 quando Al Bano e Romina convolarono a giuste nozze: da quel lungo matrimonio nasceranno quattro figli, la sfortunata Ylenia, Yari Marco, Cristèl e infine Romina Jr. Jolanda. Come si ricorda, proprio alle soglie del nuovo millennio, i due annunciarono un po’ a sorpresa l’intenzione di separarsi legalmente dopo 29 anni assieme. Il resto è storia, e gossip, con l’ingresso nella vita del cantautore salentino di Loredana Lecciso, la nascita di altri due figli, Jasmine e Albano Jr., le polemiche per questo ‘triangolo amoroso’ a distanza e le continue indiscrezioni sui motivi che sarebbero realmente dietro la rottura di una delle coppie più iconiche del secolo scorso, fortunatamente ricompattatasi almeno sul palcoscenico.

AL BANO E ROMINA POWER: IL DRAMMA DI YLENIA E QUEL VECCHIO TRADIMENTO CHE…

All’epoca, in era pre-social, la notizia della loro separazione aveva stupito molti e picconato quel mito della “felicità” che i due sembravano incarnare, grazie anche a uno sterminato repertorio di canzoni che aveva fatto innamorare almeno due generazioni di fan. Come spesso accade, quando tutto non esce in pubblico, siti di gossip e recentemente il pettegolezzo sui social hanno campo libero nel formulare le ipotesi più lunari: ad ogni modo, anche se non sono mai arrivate conferme dirette in tal senso, la scomparsa della primogenita Ylenia (dichiarata morta presumibilmente nel 1993) fu un duro colpo alla loro stabilità. Il dramma, unito probabilmente ad altre crepe dovute a incomprensioni, li portò a lasciarsi.

“Pensavo che il nostro amore avrebbe resistito a tutto e che quella crisi sarebbe passata. E invece…” aveva raccontato una volta Al Bano nel corso di una intervista, spiegando che a patire soprattutto quel dolore legato alla perdita di una figlia aveva colpito era stata Romina. “Io fui costretto ad accettare la realtà” aveva aggiunto il cantautore, come a parlare di una decisione subita in quel momento e non cercata. Tuttavia le malelingue attribuirebbero i primi segnali della crisi a un presunto tradimento da parte della figlia di Tyrone Power con Lorenzo Crespi sul set di “Sandokan” tre anni prima, nel 1999. Un evento catastrofico per la loro relazione e arrivato poco dopo il dramma di Ylenia. Un episodio che Romina non si è mai perdonata, soprattutto perché Al Bano le era sempre stato fedele. Eppure, nonostante sia passato tanto tempo, e al di là dei rumors senza fondamento su un ritorno di fiamma, qualcosa rimane: “Tra me e lui c’è un legame indissolubile… Questa cosa che ci lega non smetterà mai” aveva confessato una volta Romina. Anche questa, in fondo, è “felicità”.











