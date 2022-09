Romina Power/ Nuovo tour con Al Bano, il Buddismo e il rapporto con i figli

Romina Power, il tour con Al Bano e il Buddismo

Romina Power è uno dei volti della musica italiana più amati dal pubblico. La sua storia d’amore con Al Bano ha fatto sognare per anni moltissimi fan e amanti del gossip e tutti sanno bene che nonostante la fine della loro storia, il legame tra i due non si è mai spezzato, sia per i figli che soprattutto per la musica! Dopo molti anni infatti Romina Power e Al Bano formano ancora uno splendido duo musicale e come lei stessa ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni, i due hanno in programma un tour mondiale a partire dal 30 settembre che toccherà le tappe di: Vienna, Zurigo, Sofia, Bucarest, Romania, Katowice e Polonia.

Ylenia Carrisi, figlia Al Bano e Romina Power/ Scomparsa nel '93: mistero e ipotesi su...

Se gli impegni lavorativi di Romina la rendono al settimo cielo, sappiate però che una delle cose che ultimamente hanno reso la sua vita speciale è il Buddismo. Sempre a Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante ha parlato di una sua forte propensione al Buddismo e alla meditazione, che funge da rimedio naturale per lo stress. Secondo la cantante: “Il Buddismo ti fa riflettere sul vero senso della vita e ti rende felice. Riguardo alla meditazione invece, il momento che preferisco è il mattino ma gli esercizi sono utili sempre perché sono in grado di ricondurre a uno stato di tranquillità”.

Chi sono i figli di Al Bano e Romina?/ Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr: cosa fanno

Romina Power e il rapporto con i figli: da Ylenia, Yari, Cristèl, e Romina Jr

Romina Power e Al Bano hanno coronato la loro relazione passata con l’arrivo dei loro figli: Ylenia, Yari, Cristèl, e Romina Jr. Ovviamente i due amano molto tutti i loro figli eppure Romina ha un rapporto speciale in particolar modo con il figlio Yari. Questa estate i due hanno trascorso molto tempo insieme e Romina gli ha anche dedicato un post su Instagram con una dedica romantica che ha fatto molto discutere il popolo del web, sempre intento a pensare a un possibile ritorno di fiamma tra la cantante e Al Bano.

Perché Al Bano Carrisi e Romina Power si sono lasciati?/ Il dramma di Ylenia e il presunto tradimento di...

La dedica di Romina al figlio Yari è stata: “Che bello stare al mare anche con una sola persona, ma che ti capisce!”. Se il rapporto con il figlio Yari procede a gonfie vele, più particolare è da considerarsi il legame con Romina Jr. La ragazza infatti ha avuto dei momenti di estrema lontananza dal padre Al Bano e i due hanno persino litigato in mezzo alla strada. Se il rapporto tra lei e il padre è da considerarsi “travagliato” dato che come lei stessa ha dichiarato, si è spesso sentita non molto compresa dal padre, quello con la madre Romina è un rapporto molto saldo e genuino. Molto spesso la cantante ha promosso le poesie scritte e i suoi spettacoli teatrali e poi non dimentichiamo che le due avevano anche partecipato insieme all’Isola dei Famosi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA