ROMINA POWER/ Ritorno di fiamma con Albano Carrisi? “Mi ama ancora…” (Domenica in)

Romina Power torna a vivere in Italia. Cogliendo la palla al balzo, Mara Venier la invita a Domenica in per ricordare papà Tyron, grande attore del cinema americano tra gli anni Trenta e Cinquanta. Recentemente, Romina ha fatto di nuovo parlare di sé e della sua relazione con Albano Carrisi, per via delle dichiarazioni di quest’ultimo su un loro possibile ritorno di fiamma. Ospite a Un giorno da pecora, il cantante di Cellino San Marco ha approfondito il legame con l’ex moglie, ripercorrendo – almeno in parte – gli anni trascorsi insieme. “Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni favolosi. Poi è arrivata la notte, talmente buia da spingerci al divorzio”. Qualcosa, ultimamente, è cambiato: “Ora siamo più rispettosi, ovvero siamo un padre e una madre che non devono commettere errori”. Il fantasma di Ylenia, la figlia scomparsa, continua ad aleggiare. Ma per il bene degli altri, Romina e Al Bano devono mostrarsi uniti.

Romina Power: ritorno di fiamma con Albano Carrisi?

Tra Romina Power e Albano Carrisi c’è ancora qualcosa. Per capirlo, basta leggere le parole di lui: “L’amore? C’è sempre. Per me è un miracolo. Non è escluso che tra Romina e me possa esserci un ritorno di fiamma. Se ci sono riusciti Belen Rodriguez e Stefano De Martino anche noi possiamo farlo”. Il sentimento è forte, almeno da una parte, ma confidiamo che Romina lo corrisponda. Si pensi a quella volta che lei, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ammise di amarlo ancora. “Dopo tanti anni insieme e tante esperienze affrontate fianco a fianco, non si può staccare la spina”. In quell’occasione, Romina entusiasmò tutti (conduttrice inclusa). “Adesso ci faranno su dieci trasmissioni con questa clip! Dovrò scappare in America!”. In America, alla fine, ci è scappata davvero. Ma poi è tornata: succederà così anche con Al Bano?

