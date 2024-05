Romina Uguzzoni, chi è la moglie di Enzo Paci/ Coreografa e cantante: il matrimonio in teatro nel 2013

Chi è Romina Uguzzoni, moglie di Enzo Paci e nota coreografa e ballerina

Cantante, coreografa e ballerina di Tip Tap: è così che Romina Uguzzoni si definisce sul suo profilo Instagram. Nata a Genova il 7 novembre del 1975, è nota anche per essere la moglie di Enzo Paci, celebre attore e comico italiano. Romina Uguzzoni è diplomata presso il liceo linguistico internazionale di Genova ed è oggi direttore artistico de L’Officina dell’Arte.

Un percorso il suo nel mondo della danza che è iniziato da giovanissima, quando da bambina ha iniziato a studiate danza classica e jazz, specializzandosi poi nella tap dance e facendo esperienza con docenti noti in tutto il mondo: Annatina Hug, Giovanna La Vecchia, Barbara Duffy, Guillem Alonso e Ruben Sanchez. La danza non è però l’unica passione che Romina Uguzzoni ha sviluppato da giovane, visto che si è appassionata più in generale alla musica e al canto.

Romina Uguzzoni, dal primo incontro con Enzo Paci al matrimonio

Questo percorso formativo ha portato la ballerina ad iniziare ad insegnare la tap dance ad adulti e bambini, collaborando poi con scuole e accademie di Genova. È probabilmente proprio dietro le quinte di uno spettacolo che Romina Uguzzoni ed Enzo Paci si sono incontrati per la prima volta. Un incontro che ha portato ad una frequentazione e poi alla nascita di un grande amore che ha portato i due, nel 2013, a sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato presso il teatro di Bogliasco, in provincia di Genova, e a quanto pare è stata una vera e propria rappresentazione teatrale, con tanto di pubblico che osservata dalla platea. A officiare la cerimonia è stato il sindaco del piccolo comune, Luca Pastorino. Romina Uguzzoni ed Enzo Paci stanno ancora insieme e non hanno avuto figli.











