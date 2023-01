Ron Jeremy non sarà processato per stupro su 21 donne/ Attore hard ha “grave demenza”

L’attore di film hard Ron Jeremy soffre di una forma grave di demenza e sarà quindi dichiarato “non idoneo” ad affrontare un processo per le accuse di stupro che gli sono state rivolte da parte di 21 donne e ragazze. È quanto viene riportato in queste ore dal “Los Angeles Times”, secondo cui, al pornodivo apparso in oltre 1.700 pellicole dagli anni Settanta a oggi, era stato ordinato di sostenere una serie di esami psichiatrici prima di presentarsi in aula davanti al giudice, chiamato a decidere sul suo caso.

Clausole non concorrenza eliminate da contratti?/ Antitrust USA: "Limitano i salari"

I colleghi del quotidiano californiano, citando un’e-mail della quale sono entrati in possesso, hanno evidenziato che gli esperti di salute mentale, tanto dell’accusa quanto della difesa, hanno stabilito che Ron Jeremy è mentalmente incapace e, peraltro, presenta poche possibilità di recupero. Il viceprocuratore distrettuale della contea di Los Angeles, Paul Thompson, nel documento di cui fa menzione il “Los Angeles Times”, ha scritto: “Come risultato dell’accordo degli esperti, l’imputato sarà dichiarato incapace di essere processato… la sua prognosi di miglioramento non è buona”.

Kevin McCarthy eletto speaker della Camera/ Maggioranza dopo 15 votazioni

RON JEREMY, PORNODIVO NON SARÀ PROCESSATO PER STUPRO PERCHÉ AFFETTO DA DEMENZA

La mail del viceprocuratore distrettuale in riferimento al caso Ron Jeremy, prosegue con le seguenti dichiarazioni: “Se non migliora, non saremo in grado di processarlo per i suoi crimini. Poiché i procedimenti penali sono sospesi fintanto che è incompetente, non possiamo nemmeno ottenere da lui una dichiarazione di colpevolezza o discutere altre misure per ottenere giustizia per le vittime in questo caso”.

Giova ricordare, per ricostruire nel dettaglio la vicenda e per dovere di cronaca, che Ron Jeremy era stato inizialmente incriminato nel mese di gennaio 2020 e soltanto successivamente i pubblici ministeri avevano aggiunto altre denunce contro di lui. Erano in totale 21 le donne che l’avevano accusato di violenza s*ssuale, ma Ron Jeremy si è sempre dichiarato innocente in riferimento ai reati contestatigli.

UCRAINA E KOSOVO/ Per evitare un'altra guerra l'Europa impari dagli errori di Minsk 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA