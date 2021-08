Ronaldo al Manchester United: le cifre/ Indosserà la maglia numero 7: ecco come

Ronaldo al Manchester United, le cifre dell’affare

Dopo tre anni in cui Cristiano Ronaldo ha vestito la maglia della Juventus, ha deciso di lasciare i bianconeri per tornare nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, il Manchester United. In mattinata, la società di Torino ha rilasciato un comunicato in cui ha annunciato il trasferimento ufficiale del portoghese e i dettagli dell’affare. Per l’acquisto di CR7, i Red Devils verseranno nelle casse juventine la cifra di 15 milioni di euro, pagabili in cinque esercizi, più un massimo di 8 milioni in base al raggiungimento di determinati obiettivi.

Come riportato nel comunicato stesso, l’operazione ha generato una impatto economico negativo per il bilancio 2020/2021 della Juventus, pari a 14 milioni di euro. Dopo il comunicato juventino è arrivato anche quello del Manchester United, che con una nota ha annunciato che è: “Lieto di confermare che Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto di due anni con l’opzione di prolungare per un altro anno”.

Le prime parole di Ronaldo. Indosserà la maglia numero 7

All’interno del comunicato che ha ufficializzato il passaggio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United, ci sono anche le prime parole dell’asso portoghese. L’attaccante ha dichiarato: “Il Manchester United è un club che ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Non vedo l’ora di giocare all’Old Trafford”. Successivamente, tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram, Ronaldo esprime in maniera più intima tutta la sua gioia per il ritorno allo United. Si legge: “È come un sogno che si avvera. La storia è stata scritta in passato e la storia sarà scritta ancora una volta!”.

Si attende ancora l’ufficialità, ma Cristiano Ronaldo dovrebbe vestire nuovamente l’ormai iconica maglia numero 7. Un primo indizio era già arrivato dal sito ufficiale della Premier League, che gli aveva attribuito il numero 7 nonostante fosse già sulle spalle di Edinson Cavani. Con ogni probabilità i Red Devils faranno una richiesta ufficiale per chiedere il cambio di numerazione, e la richiesta dovrebbe essere valutata dalla Premier League come previsto dal regolamento. Cavani andrebbe successivamente la maglia numero 21, grata al Matador, e attualmente di Daniel James, il quale sarebbe in procinto di lasciare il club.





