Ronaldo al Napoli?/ Calciomercato news, ecco la nuova strategia di Jorge Mendes

Calciomercato news, Cristiano Ronaldo al Napoli resta ancora possibile

L’arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli resta ancora possibile in questa sessione di calciomercato estivo ormai agli sgoccioli. Il Manchester United ha preso Antony dall’Ajax per circa 100 milioni di euro, la cifra che sarebbe servita per aggiudicarsi Victor Osimhen cedendo al tempo stesso Ronaldo ai partenopei. L’acquisto del brasiliano ha lasciato perplesso soprattutto l’agente del portoghese, il procuratore Jorge Mendes, che stava provando a portare in azzurro il suo assistito.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset, lo stesso Mendes starebbe ora pianificando una nuova strategia per consentire a CR7 di giocare in una squadra che disputa la Champions League nonostante il contratto che lo lega allo United fino al giugno del 2023 ed il piano sarebbe quello di lasciarlo andare al Napoli in prestito gratuito con 6/7 milioni di euro di stipendio a carico dei campani a fronte dei 24 milioni percepiti in Inghilterra.

La possibilità di vedere Cristiano Ronaldo al Napoli non è quindi ancora del tutto da scartare in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Il tecnico dei Red Devils Ten Hag ha provato recentemente a dare nuovamente fiducia a Ronaldo almeno a parole mentre mister Spalletti ha spiegato di non volerci pensare troppo preferendo invece concentrarsi sugli elementi a disposizione ma l’eventualità di avere una coppia d’attacco formata da Ronaldo ed Osimhen farebbe sognare parecchio i tifosi.

