Ronaldo “Il Fenomeno” è stato battezzato/ “La fede cristiana è sempre stata fondamentale per me”

Un giorno indimenticabile per Ronaldo “Il Fenomeno”. L’ex calciatore, ora presidente del Real Valladolid, ha ricevuto il sacramento del battesimo. La celebrazione è avvenuta nella chiesa di Padre Fábio de Melo, a São José dos Campos, a San Paolo, in Brasile. Sui social, l’ex attaccante di Inter e Real Madrid, ha mostrato tutta la sua gioia, ringraziando il parroco, i suoi padrini e tutta la parrocchia.

“Oggi è un giorno molto speciale. Sono stato battezzato! La fede cristiana è sempre stata una parte fondamentale della mia vita, fin da piccolo, anche se non ero ancora stato battezzato. Con il sacramento mi sento veramente rigenerato come figlio di Dio, in un modo nuovo, più consapevole e più profondo. Rinnovo il mio impegno a seguire la via del bene, di mia libera volontà, credendo nell’amore di Gesù, nell’amore solidale”. Poi, i ringraziamenti al sacerdote Padre Fábio de Melo, ai padrini Amilcar e Malu e alla chiesa São José.

Chi è Ronaldo Il Fenomeno

Nato a Rio de Janeiro nel 1976, Ronaldo “Il Fenomeno” comincia la carriera proprio in Brasile. Nel 1994 arriva in Europa, al PSV, dove segna trenta gol in trentatré presenze in campionato alla prima stagione. Alla seconda, nonostante un infortunio al ginocchio, riesce ugualmente a mettere a segno dodici gol: bastano per convincere il Barcellona a prenderlo per venti milioni di dollari. Nel 1998 passa all’Inter, dopo appena un anno in blaugrana con 47 reti in 49 partite ufficiali. Qui vince la Coppa Uefa e mette in bacheca un pallone d’oro.

Nel 2002, dopo cinque anni all’Inter, Ronaldo passa al Real Madrid: qui vince il secondo pallone d’oro e numerosi trofei. Nel 2007 torna in Italia, sull’altra sponda di Milano: resta un anno e mezzo al Milan, che al termine dell’accordo decide di non rinnovarlo. Torna così in Brasile, dove firma con il Corinthinas: qui rimane altri due anni, prima di ritirarsi nel 2011. Con la Nazionale, nel palmares di Ronaldo figurano ben due Mondiali, quello del 1994 e del 2002. Secondo posto, invece, a Francia 1998.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ronaldo (@ronaldo)













