Ronaldo “Inter favorita”/ “CR7 ha fatto bene alla Serie A. La Juve senza di lui…”

Ronaldo: “Il calcio italiano è in ripresa.”

Il prototipo dell’attaccante del calcio moderno, uno dei migliori della sua epoca, Ronaldo il Fenomeno. Il fuoriclasse brasiliano si è fatto amare dalle tifoserie di ogni club in cui ha militato: Barcellona, Inter, Real Madrid, Milan, con cui ha sempre mostrato le sue grandi qualità tecniche. Attualmente è il Presidente del Real Valladolid, società spagnola, retrocessa nella scorsa Liga, che ora lotta per una imminente risalita in prima divisione.

Cassano attacca Immobile: "Non sa giocare"/ "150 gol, ma quando gli dai palla..."

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il Fenomeno si è soffermato su diversi temi riguardanti la stagione da poco iniziata. Interrogato sulla situazione della Serie A, Ronaldo ha affermato: “Continuo a seguire il calcio italiano con entusiasmo. E’ in ripresa, e la vittoria dell’Europeo lo dimostra. La Nazionale di Mancini è potente, ci sono giovani interessanti”. Secondo il Fenomeno però, il campionato italiano resta comunque: “Qualche passo indietro rispetto alla Premier”. Sulla favorita per lo Scudetto: “Io sono interista, vorrei che i nerazzurri vincessero sempre”.

Diawara bloccato in Guinea: Roma in ansia/ Dopo il golpe calciatori isolati in hotel

Ronaldo sul Milan: “È importante che sia tornato in Champions League”

Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Ronaldo esprime un parere sugli addii eccellenti che hanno visto protagonista la Serie A, prima quello di Lukaku che ha lasciato l’Inter per il Chelsea, poi quello di Cristiano Ronaldo che ha salutato la Juventus per tornare al Manchester United. In merito a questo tema, il Fenomeno ha affermato: “Peccato per Lukaku, ma è difficile resistere ai top club: il Cheslea ha fatto valere il potere finanziario. CR7? E’ stato una bella storia, ha portato benefici alla Serie A, l’ha fatta riscoprire nel mondo”.

Ribery alla Salernitana/ Calciomercato news: lunedì le visite, ecco quanto guadagnerà

Secondo Ronaldo, nonostante la cessione dell’asso portoghese: “La Juve è comunque forte senza di lui“. Successivamente si sofferma su un’altra sua ex squadra, il Milan: “E’ importante che sia tornato in Champions League, sui suoi livelli. Ibra è fortissimo, gli anni per lui non contano, è una roccia”. In chiusura, Ronaldo fa un pronostico sulla nuova esperienza intrapresa da José Mourinho, sulla panchina della Roma: “Mi sembra il solito grande tecnico, farà bene perché è un professionista di altissimo profilo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA