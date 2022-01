Ronaldo positivo al covid “Ha sintomi lievi”/ Il Fenomeno in isolamento e a riposo

Il covid colpisce anche l’ex calciatore brasiliano Ronaldo Luís Nazário de Lima, il Fenomeno. L’ex giocatore di Milan, Real Madrid, Inter e Barcellona, vincitore di due coppe del mondo, è risultato positivo al virus, e di conseguenza è stato costretto a saltare le celebrazioni per il 101esimo anniversario del Cruzeiro, la società di calcio in cui per primo a militato lo stesso giocatore, e che ha acquistato il mese scorso. Fortunatamente, come viene specificato dall’Adnkronos, Ronaldo sta bene, avendo solo dei sintomi lievi, e in questi giorni si è isolato come da protocollo sanitario, e si riposerà in attesa poi di negativizzarsi e della completa guarigione.

“Il Cruzeiro annuncia che questa domenica mattina Ronaldo Nazario è risultato positivo al Covid-19”, si legge in un comunicato ufficiale della società verdeoro “Questo gli rende impossibile andare a Belo Horizonte per i festeggiamenti commemorativi”. Ronaldo doveva presenziare per la prima volta ad un evento pubblico dopo l’acquisto della società di Belo Horizonte, avvenuto in cambio di un investimento da 400 milioni di reais, circa 70 milioni di dollari, ultimato lo scorso mese.

IL FENOMENO RONALDO POSITIVO AL COVID: “DISPIACIUTO PER NON POTER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI DEL CRUZEIRO”

“Ronaldo è dispiaciuto di non poter partecipare alle attività previste per il nei prossimi giorni, ma presto annunceremo un nuovo programma per il suo arrivo a Belo Horizonte”, ha aggiunto il comunicato. Ronaldo è anche il proprietario degli spagnoli del Real Valladolid, e si è ritirato dalle scene nel 2011, dopo una carriera in cui ha regalato moltissime gioie ai tifosi delle squadre in cui ha militato, ed in particolare a Barcellona, Inter e Real Madrid.

Proprio fra le fila del Cruzeiro, come accennato sopra, ha iniziato la sua carriera professionistica, precisamente nel lontano 1993, segnando ben 56 marcature in 58 partite, prima di trasferirsi fra le fila degli olandesi del PSV Eindhoven a luglio del 1994. Con la maglia della nazionale brasiliana, invece, ha segnato 62 marcature in 98 apparizioni.

