Rondo tira un pugno a un fan al suo concerto/ “Chiedo scusa”, poi attacca…

Rondo, l’aggressione a un fan: il retroscena sul concerto a Follonica

Guai per Rondo, che negli ultimi anni si è fatto strada nel mondo della musica conquistando grande successo tra il giovane pubblico. È delle ultime ore infatti la notizia di un’aggressione di cui il trapper si sarebbe reso protagonista nei confronti di un fan, durante un concerto. I fatti, come riporta la pagina Instagram whoopsee.it, risalgono allo scorso sabato 9 luglio quando ha tenuto un concerto a Follonica. In quell’occasione, infatti, ha sferrato un pugno a un fan in prima fila: il video ha fatto subito il giro del web suscitando indignazione.

L’onda di malcontento ha costretto Rondo a spiegazioni, pubblicate sul proprio profilo Instagram attraverso alcune stories. Come riporta whoopsee.it, il trapper si sarebbe giustificato in questo modo: “Riguardo al fatto del live a Follonica, mi scuso per il gesto, ma da quando sono entrato c’era la prima fila di persone che continuava a toccarmi nella zona del polso e del torace dove io avevo il mio orologio e la mia collana (roba di valore). Quando ho sentito il polso tirare ho pensato: ‘Non mi farò prendere l’orologio da un ragazzino qualunque, ho sudato 2 anni per ottenerlo’“.

Rondo si scusa e attacca: “Sono un essere umano come tutti“

Rondo ha nuovamente ribadito le sue scuse: “Ho reagito d’istinto. Ho sbagliato e chiedo scusa“. A seguire, però, ribadisce come errare sia umano e si scaglia contro il fan che l’ha denunciato dopo aver da lui ricevuto il pugno: “Ricordatevi però che sono un essere umano come tutti ed esigo rispetto. Non puoi venire ai miei live a cercare di rubare e poi vai a denunciare, perché ti prendi le conseguenze. Io sono là per lavorare e portare il pane a casa“.

Nuovi guai, dunque per il giovane artista della scena trap nazionale, che già lo scorso anno era finito sotto la luce dei riflettori per i suoi comportamenti. Sia lui che il collega Baby Gang furono infatti sottoposti a Daspo “Willy” che vietò loro di avvicinarsi ai locali pubblici milanesi per un periodo stabilito dal questore. Il provvedimento era arrivato dopo la presunta rissa cui i due avrebbero preso parte la scorsa estate nei pressi di una discoteca milanese.

