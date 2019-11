Rong Hao Wu/ Video, la stanchezza lo metterà ko oggi? (Bake Off Italia 2019)

Rong Hao Wu nell’ultima puntata di Bake Off Italia 2019 partiva avvantaggiato perché aveva ricevuto in precedenza il grembiule blu. Tuttavia ha manifestato una certa stanchezza durante la registrazione, infatti nella sfida si è attestato agli ultimi posti e oggi potrebbe pagare dazio. In questa puntata dedicata alla campagna la creatività è stata fondamentale, purtroppo il ragazzo in questo caso non è riuscito ad emergere. Lo abbiamo visto tra gli ultimi tre concorrenti che hanno dovuto cercate un ingrediente nel fieno e poi utilizzarlo. La questione alla fine ha preso una pessima piega e i giudici non hanno perso occasione di rimproverare Rong che ha capito l’errore. Probabilmente questo gli servirà ad essere più presente e attivo in futuro perché per ora questo atteggiamento è troppo altalenante.

Rong Hao Wu, Bake Off Italia 2019: cinese con un amore per la tradizione italiana

Rong Hao Wu è un concorrente di 19 anni che partecipa alla settima edizione di Bake Off Italia. Le sue origini sono per metà italiane e per metà cinesi anche se il ragazzo è nato e cresciuto a Milano, tanto da non avere un particolare rapporto con la cucina cinese. Unico membro della famiglia a manifestare questo amore per la pasticceria, ha comunque un influsso importante in casa poiché il padre possiede un ristorante. Il ragazzo è riuscito ad arrivare nel vivo della competizione, ha mostrato una grande passione per la pasticceria e una grande bravura nella preparazione. Ricerca sempre di proporre dolci classici, tende poco ad azzardare nuove preparazioni e innovazioni, tuttavia questo non è identificabile come un punto negativo, si tratta di una preservazione dell’identità. Ovviamente nel corso delle puntate ha mostrato alcune incertezze, tuttavia, colmando la sua esperienza, certamente potrebbe posizionarsi in ottimo modo tra i concorrenti finalisti.

Pur non avendo mai avuto altre partecipazioni televisive il ragazzo si è dimostrato coraggioso davanti alle telecamere. Ovviamente, l’aver lavorato come cameriere, avere in famiglia un ristorante e aver studiato presso l’istituto alberghiero rappresentano certamente una marcia in più. Clicca qui per il video di un’intervista molto interessante in cui è possibile comprendere l’originalità della sua persona.



