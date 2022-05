Ronn Moss: “Voterei Silvio Berlusconi”/ Ridge di Beautiful: “Non avrei alcun dubbio”

Ronn Moss è intervenuto alla convention di Forza Italia a Napoli con Silvio Berlusconi: Ridge Forrester, uno dei protagonisti della soap “Beautiful“, è stato letteralmente sommerso dagli applausi del pubblico presente in sala e accolto con il sorriso dal Cavaliere: “Sono molto felice di essere qui – ha detto l’attore – e ringrazio Silvio Berlusconi. Se fossi residente in Italia non avrei dubbi, voterei per lui”.

Frasi di sostegno da parte di Ronn Moss, che non ha potuto fare a meno di esimersi dal parlare in maniera approfondita del nostro Paese, a cominciare dal suo amore per la Puglia, ove, recentemente, ha acquistato una masseria del diciottesimo secolo tra Fasano e Monopoli: “Ho conosciuto la Puglia dieci anni fa e ha rapito il mio cuore. C’è qualcosa di diverso in Puglia rispetto a tutte le altre regioni italiane. Ho visto le possibilità di una grande crescita di questa terra, così ho investito nel vino insieme a molti amici e oggi la Puglia per me è la mia seconda casa. Dobbiamo ancora combattere per la libertà in questo pazzo mondo, per la pace e la libertà, e io in Puglia ho trovato un piccolo pezzo di pace e libertà”.

RONN MOSS ALLA CONVENTION DI FORZA ITALIA, SILVIO BERLUSCONI LO RINGRAZIA SUI SOCIAL

A margine della convention di Forza Italia in landa partenopea, Silvio Berlusconi ha pubblicato sui social media una foto che lo ritrae accanto all’attore statunitense: “Grazie a Ronn Moss per le sue parole e per aver voluto partecipare alla convention di Forza Italia a Napoli. Beautiful”.

Sui Facebook si sono sprecati i commenti, alcuni positivi e altri negativi. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: “Peccato che Ronn Moss non abbia parlato in italiano e non abbiano tradotto quello che ha detto”. Altri, invece, hanno criticato la presenza di “Ridge“: “Sono tutti bravi se hanno i soldi per pagare le ospitate, ce l’hai insegnato da quando eravamo piccoli, te pare che mo’ ce cascamo?”.

