Mogli e figlie di Ronn Moss/ “In realtà sono 10 matrimoni, di cui 7 con Brooke…”

Il suo è stato uno dei volti a cui il pubblico di Mediaset è stato maggiormente affezionato, ancora più che a tanti anchorman e conduttori che hanno “ballato” per meno stagioni: Ronald Montague Moss, conosciuto dalla sua fan base semplicemente come Ronn Moss, torna sulle reti del Biscione questa volta nelle vesti non di attore ma in carne e ossa dato che questo pomeriggio l’ex protagonista per 25 anni di “Beautiful” sarà ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata di “Verissimo”. E in attesa di scoprire di cosa parlerà e quali aneddoti svelerà il 69enne attore e cantante originario di Los Angeles, possiamo fare un rapido excursus sulla vita sentimentale di uno dei ‘belli’ della tv degli Anni Novanta e sulla sua famiglia.

Contrariamente alle vicende raccontate nel corso di una delle soap opera più longeve e di maggior successo di ogni tempo, la vita privata di Ronn Moss ha rappresentato per il diretto interessato una sorta di scrigno da custodire gelosamente e, soprattutto in un’epoca pre-social, poco o nulla si sapeva dei suoi amori. E questo nonostante il successo mondiale che aveva ottenuto agli inizi “Beautiful” e al fatto che il diretto interessato era il principe azzurro di milioni di telespettatrici o il belloccio che molte mamme avrebbero voluto per le loro figlie. Oggi, grazie ai social e a tutta una serie di interviste che hanno permesso a Moss di raccontarsi, sappiamo che mr. Ridge Forrester è convolato finora a giuste nozze due volte: la prima con la collega attrice Shari Shattuck, per un matrimonio durato dieci anni e a seguito del quale è diventato padre di due figlie, Creason Carbo e Calle Modine; la seconda, più, recentemente, con la modella Devin DeVasquez che ha portato all’altare nel settembre 2009.

RONN MOSS: “HO AVUTO DIECI MATRIMONI, SETTE DEI QUALI CON BROOKE…”

Quando è stato chiesto a Ronn Moss quante volte fosse stato sposato, l’attore californiano ha risposto con ironia, mescolando realtà e finzione scenica: “In realtà sono a quota dieci matrimoni, sette dei quali erano con Brooke, la mia ‘matrigna’…” ha scherzato il diretto interessato, alludendo al fatto che non contava solo le nozze celebrate davvero ma pure quelle sul set di “Beautiful” con Brooke, Caroline e Taylor. Ad ogni modo Moss è stato sposato con l’attrice Shari Shattuck, oggi 60enne, per dodici anni (dal 1990 al 2002), diventando padre di due figlie di cui la più grande, Creason, è nata nel 1994, e la secondogenita calle invece nel 2008.

Ha destato più pettegolezzi e fatto discutere il secondo matrimonio di Ronn, celebrato nel 2009 con l’ex Coniglietta di Playboy, Devin DeVasquez, classe 19963 e originaria della Louisiana (USA): la compagna dell’attore è nota al grande pubblico infatti per essere una modella di successo, soprattutto in decine di spot pubblicitari e prima di unirsi alla star della soap opera più amata in Italia era stata legata sentimentalmente a una star di Hollywood, vale a dire Sylvester Stallone, nonché al compianto Prince Roger Nelson, a.k.a. Prince. “Abbiamo vissuto tante cose negli ultimi anni, ma il nostro amore ci ha permesso di superarle” ha detto la donna a proposito di Moss, accennando al fatto che lei non è solo la sua compagna di vita ma anche “la sua più grande fan”.



