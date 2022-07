Room9/ Chi sono i produttori musicali italo-svizzeri di “Rollercoaster”

Room9, chi sono Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende

Chi sono i Room9, ospiti della nuova puntata di Tim Summer Hits 2022 con il nuovo singolo “Rollercoaster” feat. Big Boy (ex Amici). Ma chi sono I Room 9? Si tratta di un trio di produttori musicali italo-svizzeri, giovani dal grande talento. Nascono dall’unione degli italiani ICON808, piuttosto noti nell’ambito pop-urban, con Kende, produttore elvetico dance. Il trio è così composto: Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende. Il loro debutto è arrivato proprio grazie al singolo “Rollercoaster” che hanno pubblicato con Big Boy, il pseudonimo scelto da Sergio Sylvestre, ex vincitore del talent Amici di Maria De Filippi.

Conosciamo meglio i componenti del trio. Marco Salvaderi è un exx componente degli ICON808. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica come batterista per poi avvicinarsi al mondo della produzione, del miraggio e della masterizzazione. Poi c’è Lorenzo Santarelli, ex membro degli Icon808. Dopo aver studiato pianoforte al conservatorio di Milano, Lorenzo ha cominciato a muovere i primi passi avvicinandosi alla musica moderna e jazz. Nel 2020 ha iniziato a collaborare con Marco Salvaderi.

Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende: scopriamo i Room9

A completare il trio dei Room9 c’è Kende. Svizzero ma di origini italiani, anche lui si è avvicinato prestissimo al mondo della musica. A soli 6 anni, infatti, ha cominciato a studiare batteria e poco dopo pianoforte. Intorno al 2014 ha spaziato genere musicale dedicandosi alla musica elettronica e creando un progetto alternativo dal nome Monartic con cui ha debuttato con il remix ufficiale su Revealed Recordings, l’etichetta di Hardwell.

I tre produttori hanno deciso poi di unirsi formando i Room9 lanciando il loro primo singolo. Per l’occasione hanno scelto la voce di Sergio Sylvestre, ex vincitore di Amici che con lo pseudonimo di Big Boy ha impreziosito uno dei brani più travolgenti dell’estate 2022.

