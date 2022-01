Rooney Mara sarà Audrey Hepburn/ Luca Guadagnino l’ha scelta per il suo biopic

L’attrice americana Rooney Mara è stata scelta da Luca Guadagnino per interpretare la leggenda Audrey Hepburn. Toccherà quindi alla classe 1985 dare vita sul grande schermo alla diva di Hollywood più ammirata di sempre sia per la sua eleganza, icona di stile, quanto per il suo aspetto umano e il suo impegno nei confronti dei più poveri e gli emarginati. Il film vedrà la sceneggiatura firmata da Michael Mitnick, già produttore esecutivo della serie “Vinyl” di Hbo, e sarà realizzato da Apple, di conseguenza verrà trasmesso in esclusiva su Apple+, la piattaforma video streaming di proprietà della multinazionale di Cupertino.

Rooney Mara non è di certo una novella nel mondo del cinema internazionale, avendo già alle spalle due candidature agli Oscar per la sua interpretazione in “The Girl With the Dragon Tattoo” e “Carol”, ed inoltre, sarà anche fra i produttori dello stesso progetto riguardante Audrey Hepburn, così come scritto dai colleghi di TgCom24.it. Per il momento non sono stati resi noti molti dettagli sulla nuova pellicola in lavorazione, e di conseguenza non è ben chiaro se la stessa si concentrerà sull’intera vita della diva a stelle e strisce o semplicemente su uno spezzone.

ROONEY MARA SARA’ AUDREY HEPBURN NEL BIOPIC DI LUCA GUADAGNINO: L’ULTIMO FILM “NIGHTMARE ALLEY”

La cosa certa è che molti hanno notato una forte somiglianza proprio fra Rooney Mara e Audrey Hepburn, di conseguenza non è da escludere che anche l’aspetto esteriore, oltre alle sue eccelse capacità recitative, abbiano convinto Luca Guadagnino a puntare su di lei per il suo nuovo film.

La 35enne di Bedford viene dall’esperienza in “Nightmare Alley” dalla regin di Guillermo del Toro e con la partecipazione anche di Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette e Willem Dafoe. Nel 2018, invece, aveva recitato in “Maria Maddalena” di Garth Davis nonché in “Don’t Worry” di Gus Van Sant. La sua prima recitazione di spicco resta invece quella in “Millennium – Uomini che odiano le donne” del 2011, e ‘prova’ che la fece conoscere al mondo intero.

