Rori e Ofelia Castorina genitori Diletta Leotta e nonna Elena/ “Infanzia meravigliosa perché…”

Rori Leotta e Ofelia Castorina, chi sono papà e mamma di Diletta Leotta: “Famiglia moderna ma anche tradizionale”

Pochi mesi fa Diletta Leotta è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo ed in quell’occasione si è sbilanciata sulla sua famiglia. Ha parlato della sua infanzia, della sua adolescenza ed età adulta tra sogni e aspirazioni ma con sempre accanto la sua famiglia. Su Rori Leotta e Ofelia Castorina genitori di Diletta Leotta, ma anche su nonna Elena, la conduttrice di Dazn ha speso parole al miele.

Rori Leotta, chi è il papà di Diletta Leotta? Avvocato civilista prima di conoscere Ofelia ha avuto un precedente matrimonio da cui ha avuto una figlia. Il rapporto padre e figlia è sempre stato idilliaco anche se per la conduttrice il genitore sognava un futuro diverso. Avrebbe preferito che seguisse le sue orme studiano giurisprudenza e proseguendo per diventare magistrato. Invece, Ofelia Castorina chi è la mamma di Diletta Leotta? Sempre a Verissimo la conduttrice ha svelato che di professione è un’architetto che prima di sposarsi con Rori ha avuto tre figli da una precedente relazione.

Diletta Leotta, nonna Elena e la famiglia allargata: “Siamo una tribù”

Ha uno splendito rapporto Diletta Leotta con papà Rori e mamma Ofelia Castorina ed anche il legame con i fratelli e le sorelle è molto forte. In uan recente intervista per GQ Italia, infatti, ha rivelato: “Ci amiamo. I miei sono stati intelligenti e hanno favorito un rapporto bellissimo, senza dissapore, litigi o incomprensioni, tentando un’impresa che nella Sicilia di trent’anni fa non era semplicissima”. A chiudere il ritratto famigliare c’è anche la nonna di Diletta Leotta, Elena (88 anni) nota perché proprio al lei la conduttrice dedicò il monologo a Sanremo 2020.

“La mia è una famiglia moderna, perché molto allargata, ma anche tradizionale, essendo siciliana. La mia infanzia è stata meravigliosa, crescere in una famiglia con tanti fratelli mi ha fatto capire quanto sia bello e importante condividere la vita con i tuoi cari, soprattutto da adolescente.” ha rivelato Diletta Leotta a Verissimo.











