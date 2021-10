Rosa Caracciolo e figli di Rocco Siffredi/ “Ogni donna vorrebbe averlo a letto”

Rosa Caracciolo, Lorenzo e Leonardo sono la moglie e i figli di Rocco Siffredi, il popolare attore porno divo tra i più apprezzati e conosciuti al mondo. Un grande amore quello nato tra l’attore e la donna di nome Rózsa Tassi, in arte Rosa Caracciolo, ungherese naturalizzata italiana. Rosa è senza alcun dubbio una delle donne più invidiate d’Italia visto che da tantissimi anni condivide gioie e dolori con uno degli uomini più desiderati. Dal 1993, infatti, la coppia è felicemente sposata e dal loro matrimonio sono nati anche due splendidi figli: Leonardo e Lorenzo.

Proprio Rosa Caracciolo ha attirato tantissimo la curiosità del pubblico e delle fan del pornoattore. Ma chi è davvero Rózsa Tassi? A raccontarsi ci ha pensato la bella moglie di Rocco Siffredi in occasione di una intervista rilasciata a Quotidiano.net: “sono nata in un paese a cento chilometri da Budapest. Mio padre imbianchino, mia madre contabile”.

Non sarà stato facile per Rosa Caracciolo diventare la moglie di Rocco Siffredi. In realtà a smentire questa voce è stata proprio la diretta interessata che ha raccontato come i genitori abbiano reagito molto bene quando hanno scoperto che il marito lavorava nel mondo del cinema hard. “Erano tranquilli, contenti di sapere che io ero felice” – ha detto la Caracciolo precisando – “hanno conosciuto Rocco e lo hanno subito apprezzato”

Una vita dedita allo sport quella di Rosa: “ho fatto molto sport, 7 anni di nuoto, 4 di atletica leggera. È stato un periodo intenso: mi svegliavo alle 5, allenamenti, scuola, ancora allenamenti. Diciamo che c’era poco tempo per divertirsi. Ho frequentato una scuola per diventare parrucchiera”. Successivamente si è fatta conoscere grazie alla sua bellezza vincendo il titolo di Miss Ungheria nel 1990: ” è stata una bella soddisfazione: ho vinto una macchina, l’ho venduta, e con quei soldi, insieme con quelli guadagnati come modella”. Infine parlando del marito ha ironizzato: “ogni donna vorrebbe avere Siffredi a letto, ma lui dà tutto se stesso sul set e i suoi dolori me li prendo io”.

