Rosa di Grazia, chi è?/ Amici 2020, ballerina sui tacchi conquista la Cuccarini ma..

Rosa di Grazia, chi è? La ballerina sui tacchi di Amici 2020

Rosa di Grazia ad Amici 2020 scelta da Lorella Cuccarini che, dopo averla vista nel suo body nero e sui suoi tacchi altissimi, non ha potuto far altro che concentrarsi su di lei e sulle sue dote che la rendono molto simile alla sua specialità di ballo soprattutto per la tv. Quello che abbiamo visto in Rosa di Grazia è proprio quel tipo di ballo da prima donna in un corpo di ballo televisivo, quelle cose che fanno un po’ venire l’orticaria ad Alessandra Celentano che, lo ricordiamo, non ha ancora assegnato alcun banco. E’ proprio la prof di classico che abbassa la leva mentre Rosa balla e lei anzichè fermarsi, è andata avanti convincendo ancora di più la Cuccarini a darle una chance. Classe 2000, nata a Napoli, la bella ballerina fa la spola tra la Campania e il Lazio dove svolge la professione di insegnante di danza. Si diletta anche a fare la modella per mandare avanti la baracca e in amore sembra sia impegnatissima con il bel Filippo Bianchi con la quale posa spesso sui suoi profili social.

Lorella Cuccarini la spinge a “respirare”, lo farà oggi sul palco?

In settimana anche lei ha avuto modo di raccontarsi un po’ appena entrata nella casetta di Amici 2020 confermando che quello di entrare nella scuola è sempre stato il suo sogno. Le lacrime non sono mancate ma quello che più ha attirato la curiosità di tutti è stato il momento in cui si è esibita davanti a Lorella Cuccarini in sala prove. Quello fatto da Rosa di Grazia è stato un ballo intenso alla fine del quale anche la sua insegnante sembrava provata e commossa. L’unica cosa che la Cuccarini è riuscita a dire è ‘respira’ quando lei sembrava pronta a rifarla. Il suo consiglio? Lavorare bene sull’espressività perché il resto c’è. Rosa di Grazia riuscirà a lasciarsi andare dimenticando la tensione e vivendosi il momento come richiesto dalla sua insegnante?



