Rosa Di Grazia e Deddy, passo a due a Amici 2021/ “Alessandra Celentano giudicherà..”

La storia d’amore tra Rosa Di Grazia e Deddy continua a gonfie vele nella casetta di Amici 2021. Sempre più innamorati e compllici, a lezioni finite, nella casetta, sotto lo sguardo dei compagni, si divertono a creare una coreografia di coppia. “Fingiamo di aver litigato”, afferma Deddy che s’impegna per poter essere un partner perfetto per Rosa. I due, anche mentre ballano, mostrano una grande intesa e sensualità. La coreografia viene giudicata da Giulia Stabile che assegna a Rosa e Deddy un 7,5. Tommaso, invece, scherza e boccia la performance di Deddy il quale, secondo il ballerino, dovrebbe migliorare ancora. Tra un passo e l’altro, tra una risata e l’altra, Rosa e Deddy si divertono insieme e immaginano cosa potrebbe accadere se Maria De Filippi li facesse esibire durante il prossimo pomeridiano.

ROSA DI GRAZIA, DEDDY E IBLA SCHERZANO SU ALESSANDRA CELENTANO

In giardino, dopo le prove nella casetta di Amici 2021 del passo a due, Rosa Di Grazia e Deddy annunciano a Ibla di aver scelto il suo inedito come colonna sonora. I tre ragazzi, poi, scherzano su quello che potrebbe essere il giudizio della mestra Alessandra Celentano. “Le risate che mi farò se dovessero chiedervi di farlo in puntata”, afferma Ibla. “Pensi che possano farlo?”, chiede Rosa in panico. “Vi giudicherà anche lì la Celentano“, risponde Ibla non escludendo la possibilità che accada. “Dirà che sono più bravo io”, commenta Deddy facendo ridere Rosa. “Ho guardato solo Deddy perchè io guardo solo quelli che mi piacciono. Rosa? C’era Rosa? Ah era qui, non ti avevo vista“, scherza ancora Ibla sotto lo sguardo divertito di Rosa e Deddy. La ballerina e il cantante, dunque, durante il pomeridiano di sabato prossimo, raggiungeranno il centro dello studio per mostrare a tutti il loro passo a due?



