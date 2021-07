Rosa Di Grazia, festa di compleanno con Lorella Cuccarini e figli/ “Mamma chioccia”

Per Rosa Di Grazia quello festeggiato di recente è stato un compleanno davvero speciale. Non solo perché ha potuto celebrarlo insieme agli amici conosciuto nel corso della sua avventura ad Amici 20, ma anche perché ha potuto condividerlo con colei che, più di tutti, ha contribuito in questi mesi alla sua crescita artistica: Lorella Cuccarini. Lei è stata la sua coach, la sua insegnante ma, prima di tutto, ha creduto in lei quando molti non ci credevano nella scuola di Canale 5; è per questo che a lei, Rosa ha dedica to un post con parole di grande stima pochi giorni fa: “Coach, donna e professionista eccezionale. La mia “mamma chioccia”. A lei sono immensamente grata per aver creduto in me fin dal primo giorno e per avermi accompagnata e seguita in questo percorso, facendomi crescere tanto con sani ed efficienti insegnamenti. Onorata”.

Rosa Di Grazia e gli ex di Amici festeggiano con Lorella Cuccarini e figli

Tornando ai festeggiamenti, dopo il pranzo con Martina Miliddi, Raffaele Renda e Alessandro Cavallo (e senza Deddy!), Rosa ha festeggiato anche a casa di Lorella Cuccarini e insieme ai suoi quattro figli. Non sono mancati video poi pubblicati sui rispettivi social: il gruppo di giovani si diverte, canta e balla e fa gli auguti alla festeggiata che ha compiuto 22 anni. Immagini che dimostrano il reale legame che la Cuccarini ha instaurato con i suoi allievi: non solo Rosa ma tutta la sua ex squadra di ballerini è infatti con lei e si gode i festeggiamenti del momento. Una vera e propria ‘mamma chioccia’.

