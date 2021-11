Rosa Di Grazia fidanzata con Andrea Piazza?/ Cuori viola come indizi sui social

L’ex concorrente di Amici 2020 Rosa Di Grazia dopo la fine della storia con Deddy con un annuncio su Instagram sembra aver ritrovato l’amore. Sui suoi social ha pubblicato una storia in cui si vede la sua mano con un anello al dito. La ragazza non ha comunicato apertamente il nome del suo nuovo fidanzato ma a tutti i suoi fan non sono sfuggiti alcuni indizi: scambi di Tweet e repost di storie con un profilo chiamato Piazzabarber in cui in tutte le storie è inserito un particolare molto rilevante: un cuore viola.

A conferma dei sospetti dei fan la ragazza ha pubblicato l’8 novembre un tweet in cui ha scritto: “Quel filo che ci unisce puoi chiamarlo amore” inserendo alla fine della frase un cuore viola come quello che appare nelle storie della ballerina e di Piazzabarber. Anche il ragazzo, sempre lo scorso 8 novembre, ha scritto un tweet apparentemente dedicato alla ragazza: “Siamo in un posto diverso ma è lo stesso cielo” anche lui corredato da un cuore viola.

Rosa Di Grazia: dopo Deddy flirt con un suo collaboratore?

Il fidanzato misterioso che si nasconde dietro ai messaggi di Rosa Di Grazia è Andrea Piazza, un barbiere che sembrerebbe essere stato collaboratore di Deddy con cui era presente sul suo profilo una foto che adesso sarebbe stata cancellata…

Adesso tutti i fan di Rosa Di Grazia attendono una conferma ufficiale da uno dei due ragazzi o una loro foto insieme anche se tutti i messaggi corredati da un cuore viola sembrano fornire tutti gli elementi necessari per far sospettare la storia tra i due.

