Fidanzata Deddy/ Dopo Rosa Di Grazia un nuovo amore?

Deddy, dalla ex ragazza alla nuova. Ora è fidanzato? ll cantante di Amici ha trovato un nuovo amore? Tanti rumors e poche certezze anche se proprio il cantante in un’intervista parlando della sua vita privata ha rivelato: “no, è libero e vola con me”. Che dire, stando a quanto rivelato proprio dal giovane interprete non ci sarebbe nessuna nuova fidanzata dopo Rosa Di Grazia, la ballerina conosciuta proprio nel programma Amici di Maria De Filippi. Un amore che ha sicuramente segnato il cantante nato nel programma di Maria De Filippi a cui va il suo grazie: “le sarà sempre grato per questo. Adesso sono un cantante, ma rimango un ragazzino che lavorava come barbiere”.

Deddy: "Il mio cuore è libero"/ "Dopo Amici ho realizzato i miei sogni, ma..."

Oggi è single, ma prima Deddy è stato legato alla ballerina Rosa di Grazia. Una storia nata nel talent show di Canale 5, ma terminato poco dopo. I motivi della rottura non sono mai stati svelati, anche se è stata Rosa a rompere il silenzio rivelando qualche dettaglio sui social.

Deddy e Rosa Di Grazia perchè si sono lasciati?

Come mai si sono lasciati Deddy e Rosa Di Grazia? A rompere il silenzio ci ha pensato la ballerina di Amici che sui social ha scritto: “mee lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole.La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato”.

Non è stato facile per Rosa di Grazia parlare della fine della storia d’amore con il cantante di Amici verso cui non ha alcun rancore: “oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene. Vi chiedo quindi semplicemente di voltare pagina così come ho fatto io. Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo. Grazie per l’affetto incondizionato ed il supporto che mi date ogni giorno. Sono pronta a “ricominciare da me”!”.

