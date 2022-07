Rosa Di Grazia oltre le critiche ad Amici/ Il progetto con Veronica Peparini e..

Rosa Di Grazia si racconta dopo Amici 20 di Maria De Filippi

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nella danza avviato ad Amici 20 di Maria De Filippi e in queste ore Rosa Di Grazia torna a far parlare di sé per la nuova intervista concessa ai microfoni di Dimmi di te, il nuovo web format condotto da Lorella Cuccarini. Incalzata dalle domande ricevute dalla più amata dagli italiani, Rosa Di Grazia esordisce dichiarando: “Ho avuto un periodo out, per dei problemi personali, ma ora sono serena, felice”. La giovane ballerina modern si sente un po’ mamma di sua sorella e coltiva da sempre il sogno di fare danza, nonostante questa sua passione le abbia fatto vivere qualche momento di sconforto all’idea di non vedersi realizzata come ballerina. Tuttavia, Amici 20 di Maria De Filippi le ha permesso di darsi speranza per il coronamento del suo sogno, e in questo anche sua madre l’ha sostenuta: “Una delle più grandi sostenitrici è stata mia mamma. Lei mi ha sempre detto ‘vai avanti’. Io ho provato per due anni a fare il provino di Amici. Mi sono presentata con un pezzo su 7 rings di Ariana Grande”. E con il senno di poi cosa pensa Rosa del talent di Canale 5? “Io ho sempre detto che Amici mi ha lasciato tanto sia a livello personale che artistico, lì sei tu da sola e ti metti alla prova. Sono cresciuta tanto”. Nel percorso intrapreso in tv non sono mancate le critiche sul piano fisico così come sulla tecnica nel ballo, tra cui quelle della maestra di danza classica, Alessandra Celentano.

Amici 20, Rosa Di Grazia e Deddy/ Spunta un riavvicinamento, che succede tra gli ex?

“E’ stata utile la durezza della Celentano, ho sempre voluto prendere le critiche in modo costruttivo, per una crescita mia”. E Maria De Filippi? ” Ho visto una luce, non ho mai avuto una persona che abbia creduto sempre in me. Lei non è una semplice conduttrice, è stata una mamma, una psicologa, tutto. E’ una delle poche persone a cui mi sono aperta a 360 gradi. Abbiamo avuto questo privilegio di conoscerla oltre lo schermo. Lei c’era sempre e posso solo dirle grazie”.

LDA ritrova Lorella Cuccarini/ L'abbraccio dopo l'eliminazione ad Amici 21

Rosa e il futuro artistico

Nel frattempo, ci sono novità dal punto di vista della crescita artistica: “Ho sempre desiderato lavorare insieme a Veronica e Giuliano Peparini (volti storici di Amici, ndr), e ora sto intraprendendo questa nuova avventura”. La passione per la danza nel suo caso cominciava a colpi di passi eseguiti sulle note di musica neomelodica e sulla musica di Gigi D’Alessio. La paura per lei resta quella di non vedersi realizzata. Il tormentone del momento? “Shakerando”. In vista del futuro, Rosa non vuole porsi limiti e intende dedicarsi ai musical, al canto e alla recitazione: ” Voglio essere una persona realizzata in quello che amo. Sono molto del Sud e quindi anche nella famiglia vorrei realizzarmi… ma vivo”.

Lorella Cuccarini balla e canta al concerto di Marco Mengoni/ Video: web in delirio

© RIPRODUZIONE RISERVATA